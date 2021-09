ITALIA VIVA E LA POLITICA DEI SI DEL FARE DEL RIFORMARE NON DEL INCUCCIARE.

Ecco che cosa spiega al riguardo il leader del partito, Matteo Renzi: “Noi siamo per il Green Pass. Proprio per questo troviamo assurdo non riaprire musei, cinema, stadi, teatri e concerti al 100%. La cultura non può essere considerata la serie B: i luoghi di cultura sono la nostra identità, la nostra anima, la nostra libertà”.

“Che i parlamentari volessero avere un regime a parte è inaccettabile, noi lo abbiamo detto a luglio a Fico e Casellati. Se non vuoi fare il vaccino, paghi il tampone. Per il parlamentare deve valere la stessa cosa”. Lo ha detto Matteo Renzi a Tg2 Post.

“Un taglio dello stipendio anche per chi lavora in Parlamento e non ha il green pass “è assolutamente sacrosanto”. A dirlo è il senatore di Italia viva, Matteo Renzi parlando con i cronisti al Senato. “Se vuoi lavorare, devi avere uno strumento per andare a lavorare, come se vuoi guidare la macchina devi avere la patente”, ha aggiunto. parlamentare la stessa cosa”

L’ex premiers si è soffermato inoltre sul caso di Saman Abbas, la 18enne pakistana scomparsa il 30 aprile da Novellara dopo essersi opposto a un matrimonio combinato. “Chi commette questi reati sappia che l’Europa è anche questa, istituzioni che vanno a prendere l’assassino. Deve essere chiaro che in questo Paese si rispetta la Costituzione, in questo Paese non si chiude un occhio, si vada a colpire assassino per garantirlo alle patrie galere“, sottolinea l’ex premier.

