Il populismo radical chic delle sardine

Dallo stadio del frisbee all’eremitaggio, l’assurda campagna elettorale di Santori nasconde l’essenza delle sardine: si battono contro il populismo ma in realtà sono la quintessenza stessa del populismo.

Se dopo aver subito il populismo rabbioso dei Cinque Stelle, infarcito di vaffanculo, crociate anticasta e fantasiose idee antiscientifiche, pensavamo di aver toccato il fondo, era ovvio che sarebbe bastato attendere per vedere spuntare a sinistra nuovi “mostri”. E così, proprio mentre i grillini venivano ingollati e digeriti da quel Sistema stesso che per anni avevano demonizzato, ecco negli ultimi anni emergere sempre dal basso un altro tipo di populismo, radical chic a questo giro, ma altrettanto pericoloso. È quello propugnato da Mattia Santori e dalle “sue” sardine. Da alcune elezioni a questa parte, ce li ritroviamo tra i piedi quando dobbiamo votare e poi, come tutte le bolle mediatiche, torniamo a dimenticarcene abbandonandoli nel nulla da cui provengono.