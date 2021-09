L’appello di Draghi. I sindacati sono pronti al «Patto per l’Italia», dice il leader della Cisl

Lo ha chiesto prima il presidente Carlo Bonomi dal palco dell’assemblea di Confindustria, chiamando per nome i leader di Cgil, Cisl e Uil. E poi lo ha ribadito il premier Mario Draghi, esortando imprese e sindacati a mettersi intorno allo stesso tavolo per sottoscrivere un «Patto per l’Italia» in vista della ripartenza del Paese, con un occhio ai più deboli e alle future generazioni.

«Noi siamo pronti», dice il leader della Cisl Luigi Sbarra in un’intervista al Messaggero. Come nel 1993, quando l’accordo tra le parti sociali e il governo Ciampi sulla politica dei redditi riuscì a portare l’Italia fuori dalle secche dell’inflazione alle stelle. «È davvero importante l’apertura del premier Draghi, sulla scia del presidente di Confindustria Bonomi, di cominciare a costruire le condizioni per un moderno patto sociale per la crescita, lo sviluppo e il lavoro. Noi siamo pronti a questa sfida. La concertazione non è una parola astratta. È la via necessaria per gestire nella responsabilità la fase di ripartenza del Paese».

L’agenda è fitta di riforme e investimenti. Ma «ci sono per noi le condizioni per un grande accordo per la crescita, il lavoro, l’innovazione, la partecipazione, la coesione sociale», dice Sbarra. E le distanze? «Si superano con il confronto e il dialogo. Non esistono accordi facili. Ma se tutte le parti si assumeranno le loro responsabilità possiamo davvero aprire una stagione nuova nel Paese. Oggi ci sono tutte le condizioni favorevoli: una Europa più solidale, le ingenti risorse del Recovery, un governo forte e autorevole sostenuto da un’ampia maggioranza. Dipende solo da noi non sciupare questa occasione storica».