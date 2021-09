L’Ulivo bonsai. Le Agorà del Pd servono anche a far rientrare i bersaniani, spostando il partito a sinistra

C’era anche un’altra opzione, quella di fare qualcosa con Giuseppe Conte, assai stimato da Bersani e molto in confidenza con Massimo D’Alema, due che nell’avvocato vedono l’uomo che avrebbe dato una bella mano a sconfiggere i “poteri forti” e attuare politiche popolari ben lontani dal riformismo (nella loro accezione: la vera destra) tanto da costruire la loro Festa facendo ponti d’oro a Marco Travaglio («un patriota» secondo Chiara Geloni all’epoca del tentativo di accroccare il Conte ter), spellandosi le mani mentre lui sul palco attaccava Draghi «che non capisce un cazzo».

Ma più del filocontismo è naturale riapprodare nel Partito democratico per spostarlo a sinistra e da lì semmai tessere la tela con l’avvocato: la cosa più importante però è dare una rimescolata alle carte in vista di elezioni molto difficili non solo politicamente ma anche problematiche a causa della riduzione del numero dei parlamentari: da solo, Articolo 1, quanti parlamentari prenderebbe?

Ben venga dunque il “nuovo Ulivo” seppure in formato bonsai, e dunque ecco il bersanianissimo Nico Stumpo, grande organizzatore, mettersi subito al lavoro insieme a Nicola Oddati, il coordinatore delle Agorà, a cui abbiamo chiesto lumi sulla vicenda.

«Le Agorà – ci ha spiegato – sono lo strumento meno tradizionale e classico che si possa immaginare. Hanno come motore la piattaforma alla quale ci si deve iscrivere, sono promosse liberamente da chiunque voglia, hanno pochi ma chiari requisiti di funzionamento. Non sono ammesse Agorà di gruppo o di associazione. Sono sulle cose concrete, si devono chiudere con proposte che poi vengono sottoposte a tutti i cittadini delle Agorà che si sono iscritti alla piattaforma». Per questo, ci ha detto ancora Oddati, «non sono né un cavallo di Troia per fusioni né per annessioni. Sono una libera e speriamo fruttuosa e virtuosa battaglia di idee».