Palazzo Chigi preme sui ministri. Per il Recovery Plan, raggiunti 13 obiettivi su 51

Il tempo scorre, ma l’andatura del Piano nazionale di ripresa e resilienza sembra ancora troppo lenta. Il tabellone segna il raggiungimento di 13 obiettivi, ma entro fine anno bisognerà toccare quota 51, tra riforme e investimenti. Per questo, come emerso dal consiglio dei ministri ieri – con il governo che ha approvato il decreto contro il rincaro delle bollette da 3,4 miliardi di euro – il premier Mario Draghi ha deciso di dare una scossa. Altrimenti la prossima tranche di 24,1 miliardi (dopo l’anticipo di 24,9) prevista per l’inizio del 2022 è a rischio.

Tra i 13 obiettivi centrati, cinque sono investimenti (pari al 21% del totale) e otto le riforme (pari al 30% del totale). Resta un altro pezzo importante di strada da fare, come è scritto nella relazione presentata ieri in consiglio dei ministri dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli e dal ministro dell’Economia Daniele Franco. Che hanno richiamato l’attenzione dei ministri agli impegni da rispettare entro fine anno, evitando ogni ritardo – spiega Il Sole 24 Ore.

La relazione dice che il lavoro di attuazione è stato avviato, ma adesso tutti devono correre. Nel paragrafo tre, in particolare, ci sono i prossimi passi da compiere: tutti i ministeri dovranno mettere a punto – è scritto – «un preciso piano di adozione delle riforme e di compiuta realizzazione degli interventi da attuare entro il 31 dicembre 2021, in modo da consentire un costante monitoraggio delle specifiche tappe da rispettare». Una timeline, quindi, con impegni verificabili passo dopo passo.