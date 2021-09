Questa è la giustizia che conta ma ancora c’è da fare, i magistrati vanno addestrati non è possibile dare cause a persone non all:altezza del compito, ci vanno di mezzo le istituzioni lo svilimento della fiducia nella magistratura ed i magistrati che fanno bene il proprio lavoro. E!Il travagliato ci ha fatto pagine su pagine immonde su questo fatto. Spero che gli richiedano danni milionari. Qualcuno ha ancora dubbi che serva una profonda riforma della giustizia? 30 anni per avere 2 sentenze agli antipodi, impossibile chiamarla giustizia. Chi sono i PM che hanno gestito l’accusa?

-O l’accusa non teneva e non si doveva andare a processo

-Oppure l’accusa era sostenibile, ma non sono stati abbastanza efficaci per ottenere le condanne.

In ogni caso un disastro e noi continuiamo a pagare e a infangarci. Oppure tutto bene signora la marchesa? L’ennesima dimostrazione della necessità di procedere con una profonda revisione della giustizia ed introdurre finalmente una vera responsabilità dei magistrati. Vorrei ricordare a tutti che Fiammetta Borsellino, che ha più titolo e titoli di tutti noi assieme per parlare di questo processo, ha usato parole durissime contro i PM che hanno messo in piedi questa sceneggiata. Cercare sul web

PS: Per i TRAVAGLIO ci sono dei limiti a ciò che lei si potrebbe permettere di dire. Può per esempio rivolgere tutte le critiche che vuole sul fronte politico nei confronti di Berlusconi e di chiunque altro; può anche fare riferimento a sentenze di condanna passate in giudicato a carico di qualsiasi persona. Quello che non dovrebbe mai fare, da persona civile, è contestare le sentenze e, peggio ancora, mischiare politica e aule giudiziarie. Abbiamo purtroppo una pesantissima eredità di processi fatti sui media, di condanne emesse già in fase di indagine e di relative fortune elettorali costruite su queste aberrazioni. Quando questo incivile modo di fare cesserà, se cesserà, potremo cominciare a dire di essere finalmente nel ventunesimo secolo. Si può scherzare su (quasi) tutto, ma non sulla dignità delle persone, incluse quelle che debbono fare i conti con la giustizia. Glielo dice uno che non ha mai avuto nulla da spartire, politicamente parlando, né con FI né tantomeno con la destra in generale.

Qualcuno ha ancora dubbi che serva una profonda riforma della giustizia?

