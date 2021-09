Trattativa Stato-Mafia, Renzi: “Viene condannato il mafioso, vengono assolti i rappresentanti delle Istituzioni”

“Oggi si scrive una pagina di storia giudiziaria decisiva per il nostro Paese. Viene condannato il mafioso, vengono assolti i rappresentanti delle Istituzioni. Ciò che per anni i giustizialisti hanno fatto credere nei talk show e sui giornali era falso: non c’è reato. Ha vinto la giustizia, ha perso il giustizialismo“. Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che su Facebook commenta l’assoluzione di Dell’Utri e delle alte cariche dei Ros in merito alla trattativa Stato-Mafia.

L’assoluzione nella trattativa Stato-mafia. Secondo Marcello Dell’Utri, il processo «era da annullare in primo grado»