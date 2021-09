ADOTTIAMO TUTTI LE PAROLE DI BEBE VIO! FATTI DIRE CHE E IMPOSSIBILE, E DIMOSTRA A TUTTI CHE POSSIAMO FARCELA.

Non c’è l’intento di aumentare le tasse. “In questo momento i soldi si danno e non si prendono”. #MarioDraghi. E’ standing ovation All’assemblea di Confindustria. La stampa occidentale e ora anche orientale plaudono il nostro Presidente del consiglio i dati ISTAT confermano il buon lavoro del governo, ridanno fiducia e speranza per il futuro.

Il presidente Carlo Bonomi di Confindustria infine “Ciò che mi motiva ogni giorno, e ciò per cui ancora vi ringrazio, è quel che mi trasmettete incessantemente. Ed è la lezione che ci viene da una grande eroina italiana della passione, dello sforzo e della volontà. Non solo nello sport, ma nella vita”.

La persona in questione è Bebe Vio: “Faccio mie le sue parole” dice Bonomi. “‘Fatti dire che è impossibile, e dimostra a tutti che puoi farcela’”. La risposta degli imprenditori è un lungo, caloroso, applauso.

Effetto Draghi , un cambio di passo imposto dal presidente del consiglio a tutto il paese da quando chiamato da Mattarella a guidare l’esecutivo. l’ Italia sembra aver cambiato faccia .La sua dimestichezza con gli ambienti internazionali ha permesso al nostro paese di sederci al tavolo dei grandi della terra con rispetto e rinnovata autorevolezza. #grazierenzi #discontinuità

Grazie Renzi, Grazie Mattarella per averci dato Draghi! Una persona seria competente Stimata anche all’estero! Tutta la mia ammirazione! “Mi sorprende che qualcuno degli attuali fan di Draghi ancora durante la crisi di governo attaccava noi dandoci degli irresponsabili o reclamando continuità con Conte. Altro che irresponsabilità: il nostro si chiamava coraggio. E grazie a questo coraggio l’Italia ha svoltato. Fa piacere che anche i timidi di qualche mese fa si scoprano adesso entusiasti. Quante conversioni sulla via di Damasco! Ne valeva la pena, davvero.”

ORA PANCIA A TERRA E RIFORMARE “All’Italia servono riforme, liberalizzazioni e investimenti, secondo le linee dettate dal buon senso che il Governo Draghi ha concordato con l’Europa e non operazioni dilettantistiche di bandiera dettate dalle frustrate volontà di protagonismo dei partiti (operazioni che, tra l’altro, in materia fiscale possono trasformarsi in autentici disastri). E soprattutto serve coraggio e determinazione per tradurre in essere il PNRR, accelerando i processi decisionali e le autorizzazioni burocratiche agli investimenti e alle opere infrastrutturali fondamentali per gestire il rilancio del Mezzogiorno e per avviare senza indugi la transizione digitale ed ecologica.”

ADOTTIAMO TUTTI LE PAROLE DI BEBE VIO! FATTI DIRE CHE E IMPOSSIBILE, E DIMOSTRA A TUTTI CHE POSSIAMO FARCELA.

