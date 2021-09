Giornalisti ( si fa per dire) come travaglio accettano solo le sentenze che fanno comodo a loro, le altre dicono che sono sbagliate

Speriamo che i tifosi di questo modo di procedere prendano atto che la necessità di un paese moderno passa anche attraverso una magistratura messa in grado di funzionare e colpire con tempestività e certezza! e

Quando la giustizia si amministra per teoremi la ricerca della verità diventa secondaria. Purtroppo così è avvenuto in questo caso.

La sentenza di secondo grado del processo sulla presunta trattativa Stato – mafia non “riscrive” solo quella di primo grado, ora smontata in Appello con l’assoluzione del generale Mori e degli altri ufficiali del Ros dei Carabinieri, come pure dell’ex senatore Dell’Utri.

Dopo 13 anni di inchieste e processi, da un lato viene accolta la tesi difensiva dei militari, secondo la quale “I contatti segreti con Ciancimino erano esclusivamente una operazione di polizia finalizzata alla cattura di Riina. Nulla fu concesso alla mafia”. Dunque “il fatto non costituisce reato”.

Dall’altro viene assolto l’ex senatore “per non aver commesso il fatto”, non essendosi trovata alcuna prova che abbia fatto da cinghia di trasmissione tra la mafia e il governo Berlusconi, nella presunta, così detta, seconda trattativa.

In realtà la “riscrittura” che più importa è quella della storia degli ultimi 29 anni, che sull’onda della inesistente trattativa Stato – mafia, non ha visto solo vite di leali servitori dello Stato spezzate ingiustamente e l’affermarsi, in contemporanea, di sfolgoranti carriere di magistrati pervicacemente abbarbicati a teoremi irreali, prima ancora che politico – giudiziari.

Nel frattempo la crisi della magistratura, esplosa con lo scandalo ancora del tutto irrisolto del CSM, ci fornisce una chiave di lettura anche di queste tortuosità.

Ora a dover riscrivere la storia sono soprattutto alcuni giornalisti che hanno fatto carriera propinando per anni all’opinione pubblica la versione dei fatti che oggi viene ribaltata. Ma anche quei politici che, per opportunismo, conformismo o paura di un potere che li sovrastava, hanno formato un’opinione pubblica giustizialista che, oggi, si interroga stupefatta. Mortificata nel dover ammettere l’errore di valutazione nel quale è stata tratta, che per onestà intellettuale comporterebbe un coerente ripensamento anche sul piano politico.

Ma che dire di quelli che avrebbero preferito avere la prova di una pessima condizione del nostro Paese, rappresentata dalla conferma della “trattativa”? Piuttosto che dover prendere atto di aver pensato in modo sbagliato per quasi 30 anni, avrebbero preferito sapere di vivere in un Paese corrotto fino al midollo e con lo Stato, tutto, fino ai più alti vertici, colluso con la mafia.

Fortunatamente non è vero che non ci siano state voci oneste che, in questi anni, si siano levate per sostenere, con rigore e intelligenza, la tesi contraria a quella della “trattativa”.

Tra tutti voglio ricordare Claudio Bordin il quale, fintanto che poté, seguì inchiesta e processo, appuntando tutto sui suoi famosi taccuini, oggi pubblicati nel suo archivio consultabile online, e rimandando su Radio Radicale le sedute integrali del processo, commentandone le incongruità con competenza storica e minuziosa puntualità. Con la sua proverbiale ironia nei confronti di certi magistrati, innamorati delle loro tesi sbagliate, piuttosto che della ricerca della verità.