Le intermittenze del Pd. Niente paura, sposare l’agenda Draghi è il contrario che sposare l’agenda Monti

Dunque, “draghizzare” il Pd significa chiedere il consenso degli italiani al programma riformista dell’attuale presidente del Consiglio, indipendentemente dalla collocazione che egli sceglierà per sé, giacché è molto difficile che egli opti per guidare formalmente il centrosinistra: ma potrebbe esserne il padre nobile, il riferimento politico e morale.

Sul programma draghiano, il punto dirimente è il legame indissolubile con l’Europa, con attenzione alla qualità della spesa pubblica del Piano di ripresa e resilienza e serietà nella gestione dell’emergenza senza cedimenti al populismo, cioè un’agenda agli antipodi del bipopulismo M5s-Lega che si connota, al contrario, per una forte propensione di Giuseppe Conte all’assistenzialismo e al primato della protezione sociale, cavallo di battaglia della sinistra dem, convinta che si profili una stagione di crescita molto relativa e di attacco ai lavoratori: è la linea di Bettini, Massimo D’Alema, in parte di Pier Luigi Bersani e Andrea Orlando, e di Maurizio Landini, che individuano in Conte l’uomo della Grande Assistenza.

Da sinistra si ironizza su una presunta ripetizione della storia (Andrea Carugati, sul manifesto): il Pd si appresterebbe a sposare l’agenda Draghi come sposò l’agenda Monti finendo per perdere nel 2013 elezioni già vinte. Però qui è tutto il contrario. Lo spiega Stefano Ceccanti: «Con l’agenda Monti fu necessario fare riforme con ridimensionamenti della spesa, mentre ora possiamo fare riforme con aumento di spesa che garantiscano i bisogni e che valorizzino i meriti», secondo un’impostazione riformista che non sapremmo definire se non socialdemocratica (i bisogni) e liberal-democratica (i meriti).

Se questo è vero, il “draghismo” è dunque pensabile come la continuazione dell’impostazione originaria del Partito Democratico (Lingotto e successivi aggiornamenti) nel nuovo quadro dominato dalle emergenze ma con l’arma formidabile di un Pnrr che è la base della sfida riformista: Mario Draghi d’altra parte ha cominciato con la riforma Cartabia e sta per calare sul tavolo altre riforme strategiche, dal fisco alla pubblica amministrazione alla transizione ecologica, passando per la costruzione di un’impalcatura concertativa (il discorso alla Confindustria) che non a caso ha lasciato fredda la Cgil e immaginiamo anche la sinistra del Pd, tradizionalmente legate a un’idea di conflitto che è la stessa di cinquanta anni fa.