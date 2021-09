Tentazioni bipolari «O si sta di qua o si sta di là», dice Letta. Ma è una scorciatoia che annulla l’effetto Draghi

Sono d’accordo con le critiche che Francesco Cundari rivolge a una frase, a mio avviso in perfetto stile tafazziano, di Enrico Letta nel discorso di chiusura della Festa nazionale dell’Unità: «Siamo entrati in una fase nuova: si chiude il periodo iniziato nel 2013 quando era finito il bipolarismo ed era nato un tripolarismo che ha fatto saltare tutto. Stiamo entrando in una fase nuova di bipolarismo estremo e in un nuovo schema politico in cui o si sta di qua o di là: non c’è posizione intermedia che abbia la minima possibilità di fare qualcosa di utile».

Innanzi tutto la “fase”, se è nuova, lo è soltanto perché a sinistra sono cambiati i principali protagonisti (è subentrato – ne siamo sicuri? – il M5S) e a destra si sono ribaltati i rapporti di forza tra i partiti (è finita l’egemonia di Silvio Berlusconi che con il Pdl aveva portato tutto il centro-destra nel Partito popolare europeo). Ma la logica è la stessa: l’esistenza di uno dei due poli (peraltro divenuto “estremo”) si giustifica in contrapposizione all’altro. E come è sempre avvenuto da più di vent’anni il confronto politico si è basato essenzialmente sul tentativo di fare la caricatura dell’avversario.

Bisognerebbe chiedere ai romantici del “chi vince governa per cinque anni e attua il suo programma”, quando mai ciò sia stato possibile in Italia. Se non erro dal 1994 a oggi, sia pure con leggi orientate al “maggioritario”, c’è stato un unico governo che ha durato un’intera legislatura: quello presieduto da Silvio Berlusconi dal 2001 al 2006. Gli altri esecutivi eletti all’insegna del bipolarismo non hanno retto che pochi anni. Gli unici presidenti “eletti dal popolo” sono stati Berlusconi e Romano Prodi. Gli altri hanno navigato nella “palude proporzionalista”, quasi sempre usufruendo di molte decine di cambi di casacca che hanno assicurato maggioranze variabili. Ed è stato quasi impossibile trovare a fine legislatura gli stessi partiti che avevano preso parte alla campagna elettorale.