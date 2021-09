ALTRO CHE TRATTATIVA STATO-MAFIA. SI DOVEVA FARE IL PROCESSO FQ-MAFIA

Ecco perché sono d’accordo con la tesi di Travaglio e dei giudici di primo grado. Che la trattativa ci sia stata non c’è dubbio e i fatti e i testimoni lo confermano. Quello che non capisco è perché uomini dei servizi del Ros o servizi segreti che dir si voglia, non dovevano interessarsi a quello che stava succedendo nella mafia e perché Riina faceva determinate richieste e minacce e quindi non potevano avere interesse a sventarle. Travaglio dice che i Ros avevano agito di loro iniziativa, ma crede veramente che esperti ufficiali abbiano agito senza un input di qualche politico di peso? Il guaio è che i politici si sono tenuti ben nascosti e i CC non hanno fatto nomi. A questo punto Travaglio dirà che i giudici hanno sbagliato ad assolvere i CC e a condannare i mafiosi ma questi ultimi minacciavano lo Stato con le loro richieste, gli uomini dei servizi cercavano di sventarle. Travaglio è troppo ruffiano e vi fa credere veramente a quello che dice ma non ammetterà mai di avere torto. La cosa peggiore a mio parere è che la procura ricorrerà in Cassazione con altre perdite di tempo e di denaro quando ormai è accertato da sentenze tipo quella di Mannino che le loro ipotesi sono errate in partenza.

Fossi in voi mi renderei conto che si trattava solo ed unicamente di una operazione politica, e che è andata male. E me ne farei una ragione. I teoremi devono essere dimostrati. Senza prove, i teoremi crollano. Specie quando sono basati su ipotesi infondate come in questo processo. Certo che scoprire di aver raccontato in giro fandonie per anni e anni deve essere terribile. Chi vi crederà più in futuro, quando farete le solite asserzioni indiscutibili, quando pretenderete che tutti credano alla vostra granitica verità? Deve essere terribile passare in un istante dall’essere i dispensatori dell’unica verità a dispensatori di fandonie. E proprio ad opera di quella categoria che avete sempre considerato indiscutibile ed amica. Terribile.

ALTRO CHE TRATTATIVA STATO-MAFIA. SI DOVEVA FARE IL PROCESSO FQ-MAFIA- ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo