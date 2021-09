Così pm, film, giornali e libri hanno fatto di una suggestione psicotropa la storia patria

Peccato che non si metta nel dovuto risalto il ruolo che i mass-media (ma soprattutto, giornali e televisione) hanno avuto nell’indottrinare il popolo italiano delle nefandezze senza limiti della politica (o, più esattamente, di chiunque sia riuscito ad emergere dall’anonimato), mettendo in mezzo i sacri principi della democrazia (trasparenza, uguaglianza, la legge è uguale per tutti) che, visti i risultati, ne avrebbero fatto volentieri a meno, è tempo che si faccia una discussione severa sul sistema di comunicazione in Italia che in combutta con una pessima parte di magistratura inquirente invasata di spirito giacobino ha delegittimato le istituzioni e diffamato persone di valore. Ancora poche settimane fa su la7 venivano assemblati programmi a cura di Andrea Purgatori che sostenevano la narrativa della trattativa stato mafia sulla linea della accusa dei magistrati inquirenti, con un processo in corso dove erano presenti giudici popolari. Una vergogna!

Il linciaggio e la pubblica lapidazione, dal processo Barabba in poi, piace al popolo perché lo fa sentire migliore del lapidato: senza peccato, dunque con pieno diritto di lanciare la prima e anche la seconda pietra. La massa non è la somma delle intelligenze delle persone che la compongono, ma il comune denominatore: dunque per definizione sempre inferiore all’intelligenza del singolo che ne fa parte, per minuscola che sia. Governare, in definitiva, altro non è che l’arte di tenere sotto controllo le masse: c’è chi lo fa col pane, chi con i circensi, chi con l’alcol e le droghe, chi con la paura e la violenza, chi imponendo una fede, chi con la miseria e l’ignoranza. Così ci raccontano la Storia e la Geografia. Sgovernare, se possibile, è ancora peggio: è un generale arrangiatevi, un si salvi chi può, un rompete le righe, un’anarchia che spinge in alto i più forti e massacra i più deboli.

Il linciaggio e la pubblica lapidazione, dal processo Barabba in poi, piace al popolo perché lo fa sentire migliore del lapidato: senza peccato, dunque con pieno diritto di lanciare la prima e anche la seconda pietra. La massa non è la somma delle intelligenze delle persone che la compongono, ma il comune denominatore: dunque per definizione sempre inferiore all’intelligenza del singolo che ne fa parte, per minuscola che sia. Governare, in definitiva, altro non è che l’arte di tenere sotto controllo le masse: c’è chi lo fa col pane, chi con i circensi, chi con l’alcol e le droghe, chi con la paura e la violenza, chi imponendo una fede, chi con la miseria e l’ignoranza. Così ci raccontano la Storia e la Geografia. Sgovernare, se possibile, è ancora peggio: è un generale arrangiatevi, un si salvi chi può, un rompete le righe, un’anarchia che spinge in alto i più forti e massacra i più deboli.

Distanza che viene agevolmente colmata proprio da coloro che frequentano e prosperano in queste zone opache e inconfessabili. Circa il 20% degli Americani credono nella grottesca e assurda teoria di QAnon – al cui confronto Bibbiano fu una ragazzata – grazie a chi queste follie le usa per i propri scopi politici, in questo caso Trump e i trumpiani. La realtà è abbastanza complessa per conto suo, ma le distorsioni appartengono tutte alla mente umana. Il caos e la follia non stanno al di fuori, stanno dentro ai meandri cerebrali.

PS: La questione non è tanto se sia giusto o meno trattare con certi poteri mafiosi, ma piuttosto se tale trattativa ci sia stata o meno.

Travaglio, i grillini e i giustizialisti (molti anche nella sinistra) affermano che “siccome ci sono state le minacce, allora c’è stata trattativa”, SENZA AVERE NEPPURE LETTO LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA.

Questi giustizialisti non ragionano come si dovrebbe in una società democratica del XXI secolo, ma concettualmente sono rimasti fermi alle piazze giacobine della rivoluzione francese.

I PM ci hanno marciato, creando un sistema di potere che ha condizionato la politica, con la complicità della sinistra (in primis del PD) che ha appoggiato questo “potere togato” allo scopo di far fuori gli avversari politici nei tribunali.

E non solo gli avversari esterni, ma anche quelli dei loro stessi partiti (Renzi, ad esempio).

Il “terra piattismo” degli Italiani, poi, non ha nulla a che vedere con il saper tenere i piedi per terra, ma è quello che ho ben descritto nel mio post, ampiamente dimostrabile e dimostrato nei fatti (purtroppo).

A cominciare dal fatto che siamo l’unico paese democratico ad avere dato una maggioranza relativa in parlamento al partito visionario di un comico, con le conseguenze che vediamo.

E gli Italiani non sono più (o quasi) quelli che hanno ricostruito il paese nel dopoguerra, tenendo ben saldi i piedi per terra. .

Sono (e sottolineo SONO) diventati in buona parte quelli del sussidio, quelli che “preferisco stare a casa, perché tanto lo stato mi dà il reddito di cittadinanza”.

L’Italiano si rimbastisce, drogato dalla costante propaganda politica, e nel frattempo sta perdendo la cultura del lavoro, nostra unica fonte di ricchezza.

Nel Nord Italia, per fortuna, non è ancora così….. ma ci arriveremo se non fermeremo la follia suicida di un possibile futuro governo Conte-Letta, sintesi di un’alleanza tra post-comunisti estremizzati e assistenzialisti anti-industriali, uniti in una demagogica (quanto catastrofica) non-visione del futuro del nostro Paese. Oppure SALVINI&MELINI, RIMANDANDOCI AL VENTENIO FASCISTA. E DIA CON LA PRIMA IPOTESI O LA SECONDA IPOTESI.SAREBBE LA FINE DEL ITALIA. GENTE TENETELO BEN PRESENTE ALLE PROSSIME ELEZZIONI.AUGURI ITALIA.