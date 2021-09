Il goffo Travaglio sulla Trattativa

Ancora una volta il mitico Travaglio ha sbagliato. Lui il castigatore di politici , amico dei magistrati e politici( 5 stalle) per i quali avviso di garanzia, significa reo da incarcerare, ha sbagliato su tutto.

Per anni ha parlato di trattativa Stato-Mafia ora parla di trattativa tra 3 Carabinieri e la Mafia all’insaputa dello Stato come se fosse la stessa cosa. Invece è la certificazione che la narrazione che ha cavalcato per decenni era fasulla. Travaglio è commovente….. ha la sindrome di chi è certo che nessuno gli crede e allora ripete all’infinito le cose, le enfatizza, cerca di aggiungere, di sottolineare, urla, suda… ma ciò che gli dispiace di più e che solo per lui non vale il principio che una bugia ripetuta 10 volte diventa una verità…. solo per lui continuiamo a pensare che sia sempre una balla e questo lo rende davvero infelice. Come non voler bene ad uno tanto infelice? ed ecco il perché. Travaglio ha una platea di lettori e ascoltatori dotati di una facoltà speciale: “Non comprendendo a pieno le sue affermazioni, si fanno convinti che il Travaglio sta dicendo cose che avvalorano il loro punto di vista .. su tutti gli argomenti! creduloni boccaloni e ignoranti. Ma un giorno vogliamo elencare a pappagallo come fa lui. tutte le bufale partite da questo così detto giornalista e soprattutto tutti i danni che ha provocato. E! Ancora che parla il casto e puro, pluri condannato per calunnia e diffamazione a mezzo stampa, ha più risarcimenti da pagare lui che la corte di Re Artù. Un minimo di vergogna No.

Giovanni Fiandaca è uno dei più importanti giuristi italiani, un’autorità nel diritto penale. Questa era la considerazione generale fino a quando Marco Travaglio non ha incrociato i suoi scritti. Nel lontano 2013, l’insigne giurista scrisse un lungo saggio pubblicato dal Foglio con il titolo “Il processo sulla Trattativa è una boiata pazzesca”, che smontava dal punto di vista logico-giuridico il teorema della procura di Palermo. Da quel momento in poi, per la grave colpa di aver contestato le teorie di Ingroia e compagnia cantante, il prof. Fiandaca è stato definito da Travaglio un “docente di chiara fame e fiero giustificazionista della trattativa”; uno che dovrebbe tornare a studiare “visti gli svarioni che lardellano il suo libercolo”; “un orecchiante molto sopravvalutato e disinformato”.

Il goffo Travaglio sulla Trattativa ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo