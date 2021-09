Tutti noi abbiamo un debito di riconoscenza nei confronti di Matteo Renzi. Noi di IV lo sosteniamo e lo faremo sempre. Il suo coraggio e la sua determinazione sono immense e fanno di lui uno statista unico. I grandi e onesti personaggi come Matteo “ce ne sono pochi” quando parlano sanno ciò che dicono e fanno e questo da fastidio. Bene Matteo le persone oneste e coraggiose che lasciano partiti ” io provengo dal PD ” per unirsi a ITALIA VIVA sono convinti di ciò che dici e ciò che fai. Forza Matteo Matteo avanti sempre così Mi sa che vi dovrete abituare ai capolavori di Renzi gliene hanno fatte troppe ora è un fiume in piena che distruggerà chi vuol distruggere Grazie Renzi Ma quanti capolavori deve fare Renzi per essere riconosciuto e apprezzato come uomo e Politico Libero da ricatti? IL tempo restituisce tutto a tutti, con lui è in debito. Avanti a testa alta con Italia Viva

COME CON: La trattativa tra stato e mafia non c’è dubbio che ci sia stata, l’ha dichiarato de Donno e lo stesso Mori , ” chiesi a Ciancimino ma non si può parlare con questa gente” parole testuali di Mori, con questa gente intendeva la cupola. . La sentenza di ieri, stabilisce che c’è stata una trattativa ma la stessa non è reato. Siamo in un paese in cui lo stato invita imprenditori, commercianti, professionisti a denunciare la mafia, invita alla mobilitazione la società civile poi tratta con coloro che hanno fatto saltare in aria Falcone e Borsellno con la scorta di agenti e tanti altri innocenti uccisi con le stragi, ma la trattativa intavolata non diventa reato. Questi soggetti sono rappresentati come “servitori dello stato “invece sarebbe meglio dire: rappresentanti di questo stato – mafia in cui fa bella figura il giornalismo come il suo.