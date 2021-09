Confindustria non sarà il partito di Draghi Bonomi a Mezz’ora in più: “Positiva la risposta dei sindacati alla proposta di un Patto”

Confindustria non si candida a fare un suo partito, si limita solamente a richiamare l’attenzione dei partiti a ragionare sui temi al centro dell’agenda del governo. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervistato da Lucia Annunziata nel corso della trasmissione Mezz’ora in più, in onda su Rai3.

“Noi abbiamo rispetto dei partiti e delle istituzioni, abbiamo solo messo in evidenza che il governo Draghi su tre punti essenziali ha fatto le cose che servivano al Paese: portare a compimento un piano vaccinale, riscrivere il Pnrr e riportare credibilità all’Italia in Europa, nel G20 e nella Nato”, ha osservato Bonomi. “Siamo in un momento storico eccezionale, e le risorse del Next generation Eu sono sufficienti per dare risposte epocali”, ha aggiunto. Sulla proposta di un Patto, “la risposta dei sindacati mi è sembrata positiva. Io ho letto comunque la voglia di esplorare questa possibilità perché alcune cose sono demandate alla politica, altre alle parti sociali. Noi e i sindacati abbiamo una responsabilità. Mi aspetto il meglio dall’incontro di domani tra Draghi e i sindacati. Se le parti sociali si siedono ai tavoli, i problemi si risolvono e non si nascondono”, ha commentato il numero uno di Confindustria.

C’è obiettivamente un dato positivo nella condizione in cui l’Italia è chiamata ad affrontare i complicatissimi problemi sul tappeto: da una parte, un governo composto da persone competenti, le quali in genere, per una serie di circostanze fortunose, dispongono di una inusuale autonomia di giudizio e di azione; dall’altra, i vertici delle parti sociali (sindacati e confindustria) particolarmente consapevoli della gravità del momento e perciò resistenti alle tentazioni demagogiche.

Non è sufficiente per sperare realisticamente nel successo, ma è un buon punto di partenza

PERCHE: E’ da tener bene presente da dove venivamo .. e a quali rischi eravamo esposti.

C’è ora un comune sentire perché si intravede la possibilità di affrontare nei termini più compiuti la “crisi” del cambio epocale.. è la competenza di alto livello e la qualità dell’azione di governo a dare questa fiducia.

I Partiti .. anche loro son di fronte ad un “mai visto”. Ancora una volta, per conclamata incapacità degli uomini( e donne) denominati politici, si è arrivati ad affidare la gestione dello Stato a chi si propone di fare e non blaterare. Ora, chi più chi meno, nei partiti si appoggiano le soluzioni che tutti sapevano dover essere fatte e che nessuno osava proporre. Quando si è nel pieno di una crisi conclamata gli interventi necessitano di fermezza. La politica, inseguendo il consenso nel breve e/ o il voto di scambio, impossibilitata a prendere decisioni è costretta a delegare. Come spettatrice a latere aspetta gli eventi, pronta a sfruttare la minima increspatura per trarne vantaggio. Molto comodo

A chi estremizza.

In un sistema di mercato, la ricchezza, la crescita del pil, i posti di lavoro sono creati dalle imprese; e le imprese hanno bisogno di alcune essenziali condizioni per far espandere l’economia. Il governo ha il compito di garantire la pace sociale e la equa distribuzione della ricchezza. I sindacati proteggono i lavoratori in termini di giusta retribuzione e di tutela delle condizioni di lavoro. Questo è il sistema che, come dimostra la storia, da i risultati, imperfetti quanto si vuole, ma di fatto preferibili. L’alternativa è quella sperimentata, non mi sembra con grande soddisfazione del popolo, in altri regimi.

