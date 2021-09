Giancarlo Giorgetti: “Interesse del Paese è Draghi al Quirinale”

“Non può sopportare un anno di campagna elettorale permanente”. Di Lega “ne esiste una sola, fatevene una ragione”.

Quante Leghe? Ne esiste “una sola, fatevene una ragione”. Risponde così il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti in un’intervista a La Stampa, per il quale non ci sono due linee, “al massimo sensibilità diverse”. “Amando le metafore calcistiche direi che in una squadra c’è chi è chiamato a fare gol e chi è chiamato a difendere. Io per esempio ho sempre amato Pirlo. Qualcuno deve segnare, qualcuno deve fare gli assist”, sostiene il numero due della Lega.

Capitolo Draghi. Perché “la vera discriminante politica per i prossimi sette anni è che cosa fa Draghi. Va al Quirinale? Va avanti col Governo? E se va avanti con chi lo fa?”, si interroga il ministro, il quale se fosse per lui “vorrei che rimanesse lì per tutta la vita” ma “il punto è che non può” perché “appena arriveranno delle scelte politicamente sensibili la coalizione si spaccherà. A gennaio mancherà un anno alle elezioni e Draghi non può sopportare un anno di campagna elettorale permanente” anche perché “da gennaio la musica sarà diversa. I partiti smetteranno di coprirlo e si concentreranno sugli elettori”.

La conclusione, per Giorgetti, è che “l’interesse del Paese è che Draghi vada subito al Quirinale, che si facciano subito le elezioni e che governi chi le vince”. Nello scenario B, Draghi resta al suo posto e Mattarella che fa? “Mattarella resta solo se tutti i partiti lo votano. E la Meloni ha già detto che non lo voterà”, ribatte Giorgetti. Ma Salvini lo voterebbe? “Penso di no”, per cui il bis si fa “complicato”.

Sorprendono le parole di Giorgetti sulle amministrative a Roma. L’esito “dipende da quanto Calenda riesce a intercettare il voto in uscita dalla destra. Nei quartieri del centro penso che sarà un flusso significativo. Ma non so come ragionino le periferie. Se Calenda va al ballottaggio con Gualtieri ha buone possibilità di vincere. E, al netto delle esuberanze, mi pare che abbia le caratteristiche giuste per amministrare una città complessa come Roma”. Ma se al ballottaggio ci vanno Gualtieri e Michetti, “vince Gualtieri”, risponde lapidario. Poca fiducia nel candidato di centrodestra, insomma, per la Capitale “il candidato giusto sarebbe stato Bertolaso”.

Giorgetti fa i conti senza Renzi… volenti o nolenti è il senatore senza percentuale che continua a dare le carte. E penso che ci riuscirà anche per il prossimo presidente della repubblica (il primo gli è uscito decisamente bene), e per il governo fino alle elezioni. Poi si vedrà.. Tutto il resto è contorno, la sostanza è la defenestrazione di Salvini dopo una congiura di palazzo. Salvini non serve più a chi comanda, è brutto e indisciplinato, mettiamo al suo posto uno che capisce chi è il padrone ed agisce in conseguenza. Il nuovo vassallo della monarchia leghista è Giorgetti.

MA: L’uscita di scena della Merkel e l’impantanamento di Macron aprono a Draghi la via verso la presidenza della Commissione Europea, in scadenza nel 2024.

Difficile (e pernicioso per l’Italia) che Draghi intenda rinunciarvi, preferendo gli stucchi del Quirinale: giusto coronamento di una vita spesa per il Paese, ma inopportuna (o interessata) imbalsamazione per un uomo d’azione che quella vita la sta ancora spendendo.

GIORGETTI DICE: “l’interesse del Paese è che Draghi vada subito al Quirinale, che si facciano subito le elezioni e che governi chi le vince”.

NON: Concordo con questa analisi.

Basta vedere le follie dei partiti in questi mesi di campagna elettorale per le amministrative, con l’ombrello del semestre bianco.

Certo, per chi non vota QUESTO Centrodestra e che mai voterà dove c’è anche solo l’ombra di RIFORMISNO DEMOCRATICO, diventa difficile.

Sarà un post elezioni forse peggiore di quello del 2018, ma, se piove di quel che tuona, ha ragione Giorgetti: un anno con Draghi e il Governo non lo possono sopportare.

CERTO, Draghi, oggi, sarebbe il miglior Presidente della Repubblica possibile, potremo avere la fortuna di avere un nuovo Einaudi alla guida dello Stato, purtroppo non abbiamo i comprimari, da De Gasperi a Togliatti, passando per Nenni, Parri e gli altri.

