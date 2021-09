MASSIMO D’ALEMA 6/7/2016 “BASTA BATTERE IL SI E,SE RENZI SI DIMETTE FAREMO IN 6 MESI UNA VERA LEGGE ELETTORALE.

In Italia sono 30 anni che esercitiamo le più spregiudicate doti di fantasia inventando ogni 5 anni nuovi, complicatissimi, sistemi elettorali.

A me è sempre parso piuttosto evidente che siano solo 2 quelli che davvero funzionano:

a) quello francese, se vogliamo una democrazia maggioritaria, dove gli elettori scelgono il partito che deve governare (ma a scapito della rappresentanza)

b) quello tedesco, se vogliamo una democrazia proporzionale (dove tutte le principali offerte politiche sono rappresentate ma hanno l’agibilità di formare alleanze dopo il voto, senza diretto legame col voto popolare).

Chissà se un giorno saremo capaci, semplicemente, di scegliere tra questi due modelli alternativi (piantandola di cercare soluzioni miste, che sommano i difetti anziché i pregi) e soprattutto adeguare le nostre istituzioni a quella scelta.

Ma Italia Viva è per un modello elettorale tipo quello dell’ elezione dei sindaci ,quindi più vicino a quello francese? Il sistema francese, usato anche da noi per i sindaci, è quello nettamente migliore. Migliore perché porta a far vincere solitamente i moderati e non gli scriteriati una volta arrivati al secondo turno. Il maggioritario è il sistema che in questo momento serve al Paese. Vince uno e uno solo e governa per 5 anni, senza potersi inventare scuse su cosa non ha potuto fare e chi non glielo ha fatto fare. E soprattutto perché, se questo sistema ci fosse stato nel 2018, i cittadini ci pensavano diecimila volte prima di rivotare i grillini (che starebbero a far danni da soli). E per questo che. Credo che per l’Italia il maggioritario non sia adatto. E il governo Draghi lo dimostra. Un governo nato dal fallimento del maggioritario, un sistema che crea schieramenti che invece di guidare il paese con proposte per il futuro si limitano ad una propaganda becera per accaparrarsi gli indecisi.

Con le elezioni maggioritarie non ci arriveremmo mai a un governo tipo Draghi, che invece si sta dimostrando essere ciò che serve al paese. Il maggioritario estremizza lo scontro, mettendo in campo partiti che rendono fragili e poco utili entrambi gli schieramenti! Ma: C’è anche da dire una cosa, e che non sento mai prendere in considerazione ed è questa: in Italia abbiamo molti sistemi elettorali diversi, due sistemi per i comuni, uno maggioritario e uno a doppio turno, il primo elimina i partiti, il secondo moltiplica le liste. Un sistema per le regioni e vari sistemi per eleggere il parlamento. Non e’ mai stata fatta una scelta coerente, quando ci si spostò sul maggioritario in verità si e’ tenuto in piedi l’organizzazione in partiti, la storia ha dimostrato che non puoi trasformare un sistema con molti partiti in un sistema maggioritario che funziona solo se di fatto ci sono due partiti. Insomma se in certe elezioni hai partiti non puoi in altre passare al maggioritario, e le coalizioni hanno dimostrato tutta la loro fragilità.

