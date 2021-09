Perché nessuno si intesta il Migliore

La spiegazione è abbastanza semplice per chi sa come funziona la bestia fca-mediaset-cairo-confindustria.

Il primo che si azzarda a intestarsi draghi Verrà fatto a pezzi per essersi intestato draghi. Lasciamo pure che se lo intesti Renzi con ragione …anche se Letta ci ha provato eccome ad “intestarsi” il governo Draghi.



Dopo il fallimento del mancato Conte ter, Letta e i suoi all’inizio hanno cercato di illudersi che, in fondo, Draghi potesse essere visto come “uno di noi”, europeista e quindi automaticamente “iscrivibile” nell’orbita di un partito (il PD) che si considera unico vero depositario dell’ortodossia europeista.

Perché è così che il PD vede sé stesso: degli altri partiti si può tutt’al più apprezzare il moderatismo, oppure la recente “conversione” ai valori europei…. ma “i veri europeisti siamo noi”. RENZIANI



Lo si è visto, ad esempio, quando Letta ha proposto la tassa di successione senza neppure averne parlato prima con il premier, tanto era sicuro dell’automatica adesione di Draghi alle liturgie piddine.



La risposta di Draghi, breve e tranchant, deve averlo letteralmente sconvolto, risvegliandolo bruscamente dalle illusioni.



E’ fatto noto che, uno o due giorni dopo, Letta abbia telefonato al Premier per chiarire la questione…. e mi immagino il tenore di cosa Letta abbia provato a dirgli: “Mario! Ma come… tu in fondo sei “uno di noi”.

Draghi e il suo governo, in realtà, NON SONO DI NESSUN PARTITO.

Perché Draghi NON è “uomo del PD” E il suo esecutivo NON è “il governo del PD” .

Alcune di queste istanze le accoglie, cercando di mediare, mentre su altre è capacissimo di dire “niet”…. tanto a Salvini, quanto a Letta.



E per questo motivo, si cominciano a “prendere le distanze”, in vista del prossimo obbiettivo: “rottamarlo” .

In questo contesto, il Draghi applaudito dalla Confindustria, oltre che “sgradito”, non è neppure funzionale alle strategie “contian-lettiane”.

Un percorso che Letta ha scartato, sterzando a sinistra in chiave demagogico- socialnetworkpopulista, in nome di quell’ “alleanza organica & strutturale” con i 5 Stelle, a loro volta guidati da un Conte che deve necessariamente tenere insieme un elettorato in gran parte composto da grillini della prima ora, populisti, giustizialisti, anti-industriali e “neo-borbonici” (reddito di cittadinanza).

La richiesta di coinvolgimento del sindacato, poi, suona già come un’accusa per ora soltanto velata, ma precisa, di “destrismo confindustriale e antisociale” rivolta al premier.

E già si vedono i prodromi di una manovra di lungo respiro, non gridata, basata sul “detto e non detto” e su tanti “segnali” (tipica tattica piddina), volta ad indebolire progressivamente il “mito di Draghi”, fino a quando non arriverà il momento opportuno per far scattare l’offensiva vera e propria.

A quel punto, Letta e Conte ringrazieranno Draghi per l’ “ottimo lavoro svolto”…. e gentilmente lo accompagneranno alla porta..