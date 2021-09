Quando Salvini citofonava ai presunti spacciatori. Tutte le volte che la Lega ha tuonato contro la droga

Lo spin doctor del segretario del Carroccio è finito sotto inchiesta. Il leader del partito offre sostegno ma da sempre porta avanti la sua battaglia: dal no al referendum sulla cannabis alla provocazione al campanello di una famiglia tunisina a Bologna indicata dai residenti

Ma ora che Salvini non ha più chi gli passa le veline con battute, discorsi e frasi lapidarie, a chi si rivolgerà per non dire sempre i soliti “ahhhh….mmmmmm…..eh..beh….”? Tre possibilità

A ;Bigliettini dei biscotti della fortuna, quelli che regalano nei ristoranti cinesi quando paghi il conto. B: Bigliettini dei Baci Perugina C Frasi celebri del Maestro Yoda. Datemi una mano a dissipare il dubbio.

Ciò che più mi indigna è che Salvini non pone mai limiti alla sua ignoranza. Se Morisi è stato arrestato per droga qualcosa avrà pur fatto o sbaglio? E perché Salvini lo difende, perché è suo amico? io non comprerò mai un telefonino che superi i 200 euro per principio. Ma quel signore mentre usufruiva di compensi non indifferenti provenienti dai soldi delle nostre tasse presumo o dalle casse della lega (idem) vediamo che mette in bella vista un cellulare che sappiamo tutti quanto costa. La sfacciataggine di certe persone è oltraggiosa per chi non può arrivare a fine mese.

Adesso si scopre che l’uomo perduto del Papeete aveva come spin doctor un tizio assai strano, un po’ Rasputin dei social, un po’ amante dell’estasi artificiale….Stiamo sempre li’…. in Italia la destra tutta (moderata ed estrema) da 70 anni non riesce, a tutti i livelli, a far crescere e presentare nella politica gente minimamente decente.

Dice è colpa della sinistra e della sua cultura chiusa ed auto referenziale che a suo tempo relegò la gente del MSI ai margini del sistema democratico; ma è dal ’93 che i grigio-neri sono stati sdoganati, ma da allora il nulla: Fini, il Cavaliere, Previti, Binetti, Santanche’, Sallusti, La Russa, Fini, Salvini, Morisi, Durangon, Porro, Meloni, Michetti…. che tristezza….Tranquilli, Salvini, la Lega e tutti i soci destrorsi non sono esposti come Renzi, loro hanno il supporto della cooperativa di giornalai abili nel mettere il silenziatore. Chi si ricorda più delle lauree comprate on line, i gioielli portati in Nigeria, i 49 milioni di soldi pubblici rubati, i traffici con gli amici russi…figuriamoci se fra qualche giorno si ricorderanno ancora della Bestia che oltre alla droga, spacciava colossali patacche.

MA! Queste dimissioni e la causa che le ha prodotte sono come la caduta di un pentolone bollente di pece. Mancava proprio questo genere di ciliegina sulla torta “legale” di Salvini. Con la Lega chi sbaglia paga e questo è il secondo episodio, dopo quello del consigliere comunale che ha sparato e per ambedue c’è stato un distinguo.

Le reazioni: di Renzi

Numerose le reazioni da parte del mondo politico alla notizia dell’indagine su Morisi. “Non faremo a Morisi quello che la Bestia ha fatto a noi – afferma il leader di Iv Matteo Renzi ricordando le campagne social ingaggiate da la Bestia contro di lui – in vicende molto meno serie. Noi siamo orgogliosamente rispettosi della persona umana e della civiltà della politica”.

Quando Salvini citofonava ai presunti spacciatori. Tutte le volte che la Lega ha tuonato contro la droga ultima modifica: da

