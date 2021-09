Quota zero. Sulle politiche del lavoro manca il lavoro della politica (e del ministro competente)

Se gli strali più appuntiti che il presidente di Confindustria ha indirizzato alla politica nel suo discorso all’Assemblea di giovedi scorso, sono stati quelli rivolti a Matteo Salvini e alla sua quota 100, “furto” per i più deboli, c’è un altro politico con cui Carlo Bonomi è stato molto più sottilmente critico, e cioè il ministro del Lavoro Andrea Orlando.

La differenza era che Salvini era in giro per selfies e Orlando stava invece seduto lì in seconda fila, dove ascoltava Bonomi flirtare con i sindacati in nome di un Patto per l’Italia (e Mario Draghi addirittura chiamare i segretari per nome di battesimo), mentre per lui – Orlando – neanche un cenno, quasi fosse ancora un ministro del Conte 2, che Bonomi non ha degnato di un commento.

Già, perché non è piacevole sentir definire una “sciocchezza” l’esaltazione e la reiterazione del blocco dei licenziamenti sul quale Orlando ha invece campato da quando è diventato ministro, per evitare grane e rinviare l’urgentissimo lavoro da fare per la riforma del mercato del lavoro.

Tant’è che Bonomi ha praticamente proposto il fai-da-te alla controparte: decidiamo insieme, ha detto, come introdurre strumenti nuovi “che la politica non vede”. Ma vedere è compito istituzionale proprio del ministro del Lavoro.