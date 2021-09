La crisi del salvinismo. Il problema non è mai la Bestia, ma sempre il Padrone

Il caso di cronaca giudiziaria che ha coinvolto Luca Morisi, il grande regista della comunicazione social salviniana, affettuosamente nota come «la Bestia», è solo l’ultimo sfortunato incidente in una lunghissima serie di rovesci che da qualche tempo stanno mettendo a dura prova la Lega e soprattutto il suo leader. Stavolta c’è anche la disgraziata casualità dell’episodio in sé, un’indagine per droga che per ovvie ragioni causa un serio imbarazzo al partito più proibizionista d’Italia, e a quel Matteo Salvini protagonista a Bologna dell’indimenticabile spedizione squadristica sotto casa di un presunto spacciatore, con citofonata in diretta social.

Al tempo stesso, però, la caduta di Morisi suona come l’ennesimo colpo a una linea politica già seriamente messa in discussione, dentro e fuori il partito, dopo la svolta segnata dall’uscita di Giuseppe Conte e dall’arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi, a brevissima distanza dalla defenestrazione di Donald Trump dalla Casa Bianca e nel quadro di un generale ripiegamento del populismo in tutto il mondo.