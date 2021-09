L’affondo di Renzi: “I miei processi? Hanno lo stesso pm”

“Per anni abbiamo consentito non a dei singoli magistrati ma alla subalternità della politica il fatto che fossero dei PM a decidere chi potesse fare carriera politica e chi no”

Chi non ha un punto di riferimento nelle correnti e cerca di convertirlo viene regolarmente indagato senza alcuna causa di reato.

C’è un problema di rapporto tra la magistratura e politica, la magistratura entra in politica la perseguita e la determina Un problema enorme per il paese. MATTEO RENZI

Il leader di Italia Viva a gamba tesa durante la presentazione del suo libro. Le vicende giudiziarie che riguardano lui e la sua famiglia? Riguardano tutte lo stesso pm.

Intervenuto a Treviso per presentare il suo nuovo libro “Controcorrente”, Matteo Renzi ha colto l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, e lanciare alcuni strali. I casi giudiziari che lo hanno visto coinvolto? In comune, spiega l’ex premier, c’è lo stesso magistrato. Un’allusione neanche troppo velata, insomma.

Il leader di Italia Viva ha parlato stasera al pubblico di Treviso, che lo ha raggiunto presso l’auditorium Fondazione Cassamarca per ascoltare la presentazione del nuovo lavoro dell’ex sindaco di Firenze. L’evento è stato possibile grazie all’iniziativa della parlamentare Sara Moretto.