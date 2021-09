Se poi I discorsi glieli prepara Casalino….!!!! allora più che la sostanza e il contenuto di quello che dice…!!!! si tira a raccattare un po’ di like e buttare un po’ di fumo negli occhi di quei gonzi che ancora gli vanno dietro…!!!! sperando in un nuovo reddito di cittadinanza per continuare a non fare un tubo come sempre..!!!!! Ma. Tranquilli, alle amministrative prenderà una tosata epocale che faranno deflagrare le faide interne con relativa scissione dei pentadementi, la parte governativa andrà con il PD, gli altri tra Lega e FDI, gli irriducibili con il mancato falegname. E Conte? Dove se magna.

L’unico servizio che fa al paese; (che attualmente sta risolvendo i grandi problemi socioeconomico con il Governo Draghi) è confondere le idee a chi lo va ad ascoltare in piazza, raccontando balle, a gruppi che sperano ricavare, linricavabile da persona che non ha un curriculum politico. Ma, un curriculum improvvisato



MA GIPPO GIPPO CHE NE SA’? CHE QUANDO PASSA RIDE TUTTA LA CITTA’!

Che credibilità ha Conte, che ha fatto il PdC dei ministri per più di 2 anni e 8 mesi (circa 1000 giorni) e ora chiede il “salario minimo” per il quale, in tutto quel tempo, non ha mai detto mezza parola.

Tra l’altro, a dimostrazione che non sa quello che gli fanno dire, sostiene che la misura interesserebbe “quattro milioni di lavoratori, un quarto degli occupati” che, dunque, secondo i suoi calcoli sarebbero 16 milioni in totale. Invece, ad oggi, il totale degli occupati è di circa 23 milioni. Ha cancellato in un colpo 7 milioni di italiani.

Conte non ha i requisiti minimi di competenza per governare. Chiacchiera a vanvera.

Devo dare ragione a Landini, secondo il quale “il problema non è il salario minimo, ma i salari bassi”. Che vanno aumentati liberandoli, innanzitutto, dall’eccessivo peso fiscale recuperando così risorse da mettere in busta paga.

Su questo si lavora nella commissione parlamentare presieduta da Luigi Marattin (Italia Viva), che sta predisponendo la riforma fiscale prevista dal PNRR di Draghi.

Ma Conte che ne sa? Manco aveva letto il “suo”.

