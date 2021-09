Matteo Renzi attacca le toghe al Senato? Prima l’indagine su presta, poi il padre al giudizio: solo un caso?

Sulla giustizia ho detto cose molto semplici ma anche molto dure in Senato. Alcuni giornali ci hanno aperto (qui le prime pagine de “il Riformista”, “il Giornale” e “Libero”). Altri hanno ignorato. La verità è che di questi temi parleremo ancora molto a lungo. E noi lo faremo senza paure, senza ipocrisie. Perché noi – a differenza di altri – siamo liberi.

Dalla “giustizia a orologeria” si passa direttamente alla “vendetta delle toghe”. Non usa mezzi termini, il Giornale, per delineare la situazione di Matteo Renzi. Pochi giorni fa il leader di Italia Viva aveva denunciato apertamente le correnti nella magistratura italiana, intervenendo in Senato sulla Riforma Cartabia. “Appena parla – scrive il quotidiano diretto da Augusto Minzolini – rispunta l’indagine di Bankitalia sui fondi di Lucio Presta”. E oggi peraltro suo padre, Tiziano Renzi, è stato rinviato a giudizio per traffico d’influenze nell’ambito della maxi-inchiesta Consip. Due indizi che, secondo i più maliziosi, farebbero una prova.

“Sarà sospetta l’operazione, ma pure la tempistica non scherza”, scriveva Massimo Malpica sul Giornale. ricapitolando la vicenda dell’inchiesta su Renzi e il manager televisivo Presta, indagato per finanziamento illecito e false fatturazioni in relazione al compenso percepito per il documentario dell’ex sindaco Firenze secondo me. Quei bonifici, secondo gli inquirenti, sarebbero in realtà un finanziamento occulto e illecito all’attività politica di Renzi.

A far saltare la mosca al naso al Giornale è il fatto che si sia tornati a parlare di quella vicenda, che risale all’estate, quattro giorni dopo il duro discorso a Palazzo Madama del leader di IV. In aula, Renzi aveva sottolineato di aver preso “due avvisi di garanzia” subito dopo aver detto che “c’era una procura che stava oltrepassando i limiti dell’azione giudiziaria”. E la rappresaglia dei magistrati e del mondo che gravita intorno alle Procure, anche mediatico, non si sarebbe fatta attendere, è la tesi del Giornale.

Ma non vi sembra strano che,dice Renzi, ‘le mie vicende giudiziarie hanno in comune lo stesso pm’

“Le mie vicende giudiziarie e quelle della mia famiglia, dei miei amici e finanziatori che si sono visti sequestrare il telefonino all’alba, hanno in comune tutte lo stesso pm”. Lo ha detto Matteo Renzi presentando “Controcorrente” a Treviso. “Quello di Open non è poi un processo per finanziamento illecito, è un processo alla politica. L’unica cosa che chiedo alla stampa è: quando arriveranno le sentenze, dateci lo stesso spazio che date alle indagini perché non succede mai. I processi che vogliono farmi sono incredibili ma con calma sono certo che la verità verrà fuori, i drammi della vita sono altri”, ha aggiunto.

PS: Sarà sospetta l’operazione, ma pure la tempistica non scherza. Matteo Renzi appena mercoledì scorso, intervenendo in Senato sulla riforma Cartabia, aveva pronunciato «uno degli interventi più difficili» della sua vita politica, mettendo nel mirino lo strapotere della giustizia e il suo uso politico. Circa due mesi prima, a metà luglio, il senatore di Italia Viva aveva saputo di essere indagato, insieme al manager dei vip Lucio Presta, per finanziamento illecito e false fatturazioni, relativamente al compenso percepito per il documentario «Firenze secondo me» con bonifici che, per gli inquirenti, sarebbero appunto in realtà un finanziamento, illecito, alla politica. E ora, quattro giorni dopo quelle dichiarazioni nell’Aula di Palazzo Madama, ecco la relazione degli ispettori di Bankitalia che, rivela il Corriere della Sera, lo scorso 25 agosto hanno segnalato alle fiamme gialle come «operazioni sospette» alcune movimentazioni sui conti di Presta, che poco prima che si sapesse dell’indagine avrebbe trasferito le sue quote nella società Arcobaleno Tre (che ha prodotto il documentario di Renzi) a una commercialista, Laura Aguzzi, che avrebbe poi, a inizio luglio, movimentato un conto che risultava dormiente da quasi quattro anni, con gli 007 della Banca d’Italia che nella loro relazione, citata dal Corriere, non mancano di rimarcare esplicitamente «la coincidenza temporale con le notizie di stampa che vedono Presta indagato per finanziamento illecito e false fatturazioni per aver elargito a Matteo Renzi una somma rilevante per il tramite della società stessa».

Insomma, se a luglio Renzi, respingendo al mittente le accuse di finanziamento illecito, aveva assicurato di non aver paura di «qualche velato avvertimento» comunicato «via stampa in un determinato giorno», ora può aggiungere un altro «memo», anche se indiretto e via Bankitalia, dalla tempistica quanto meno sospetta. Un avviso che piove nella stessa settimana in cui il leader di Iv si era tolto più di un sassolino dalle scarpe quanto al suo rapporto con la giustizia e sul «malfunzionamento» di quest’ultima, citando tra l’altro, in Aula, l’aver preso «due avvisi di garanzia» subito dopo aver detto «che c’era una procura che stava oltrepassando i limiti dell’azione giudiziaria».

E OGGI LA CIGLIEGINA SULLA TORTA: Traffico D’influenze, Il Papà Di Renzi Rinviato A Giudizio. Assieme a lui a processo andranno l’ex parlamentare di An Italo Bocchino, l’imprenditore Carlo Russo e l’imprenditore Romeo da cui tutto è partito, che erano stati assoluti dall’accusa di concussione

