Il fattore “M”Guarda che combinazione, domenica si vota e la magistratura si fa sentire in campagna elettorale

Il fattore “M” fa capolino nel rush finale della campagna elettorale per le amministrative di domenica e lunedì. Il “fattore M” non circola certo per la prima volta, a volte avvelenandole, durante le competizioni elettorali: certo non può sospendere il suo movimento ma se tre indizi fanno una prova come recita il citatissimo aforisma di Agatha Christie, qui siamo proprio davanti a tre casi.

Questo “fattore M” dove, come avrete capito, “M” sta per Magistratura, in questi ultimi giorni si è segnalata per decisioni formali e per fughe di notizie relative a indagini, e questi episodi sono accomunati dal fatto di riguardare esponenti vicini alla politica, segnatamente a tre leader molto importanti: Matteo Salvini, Matteo Renzi e Giuseppe Conte (qui non si tratta di una vera e propria indagine ma di una segnalazione all’anticorruzione).