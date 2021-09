La ripresa aiuta i conti: nella manovra ci saranno 18 miliardi in più

Il 2021 meglio delle previsioni. Con il Pil che sale, e debito e deficit che scendono. E in più si apre uno spazio fiscale da 18 miliardi di euro per impostare la legge di bilancio e provare a consolidare il rimbalzo.

Il presidente del Consiglio Mario Draghi porta oggi in Consiglio dei ministri la Nadef, ovvero la Nota che aggiorna il Documento di economia e finanza (Def) e che contiene i numeri dell’economia italiana. Tutti al di sopra delle previsioni di aprile, quando si parlava di un Pil a +4,5%.

Il Prodotto interno lordo, come già anticipato più volte da Draghi e dal ministro dell’Economia Daniele Franco, rimbalza del 6% quest’anno (dopo il tonfo a -9% del 2020). Con l’indebitamento che scende: il deficit passa dall’11,8 al 9,5% e il debito pubblico dal 159,8 al 155%. L’accelerazione nel 2021 comporterà però una revisione al ribasso per il 2022: 4,2% contro il 4,8% previsto ad aprile.

Nella cabina di regia che si è tenuta ieri a Palazzo Chigi, il premier ha fatto capire che questo miglioramento dei conti apre un margine da un punto di Pil tra il 2022 e il 2024 da utilizzare con interventi espansivi. A partire dai 18-20 miliardi di quest’anno, un tesoretto accumulato tra maggiori entrate e risparmi sui vecchi stanziamenti, dai bonus non utilizzati dalle imprese al cashback sospeso.

Presenti alla riunione i ministri Erika Stefani (Disabilità) per la Lega, Stefano Patuanelli (Agricoltura) per i 5 Stelle, Dario Franceschini (Beni culturali) per il Pd, Mariastella Gelmini (Affari Regionali) per Forza Italia, Elena Bonetti (Famiglia) per Italia viva, Roberto Speranza (Sanità) per Leu.

Il governo dovrà ora decidere come spendere questo tesoretto, dirimendo prima però i contrasti nella maggioranza. Si ipotizza una proroga al 2023 del superbonus al 110% per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili. E ci sono da decidere gli interventi sulle pensioni dopo quota 100, sugli ammortizzatori sociali e le politiche attive e soprattutto sul fisco.

Ma ieri non si è parlato della delega fiscale, che dovrebbe contenere anche la riforma del catasto, tema che divide ancora i partiti. Come ha annunciato la sottosegretaria all’Economia Maria Cecilia Guerra, non ci sarà «nessun esproprio perché dovrebbe essere nell’interesse di tutti commisurare l’imposta Imu sulle seconde case al loro vero valore catastale». Le tensioni tra i partiti di maggioranza sono forti con le elezioni amministrative imminenti. Per questo Draghi ha preferito rinviare a dopo il voto (il 3 ottobre il primo turno, il 17 i ballottaggi) la presentazione sia della riforma fiscale sia della legge sulla concorrenza.

Il ministro Franco ieri ha detto di aver ricevuto dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, la richiesta di inserire tra i provvedimenti collegati alla manovra anche quello sull’introduzione del salario minimo, altro tema che divide la maggioranza. Ma Franco ha specificato che spetterà al presidente del Consiglio valutare come procedere.