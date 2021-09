“Non c’entrano un c…”: il fuori onda di Cingolani su Greta

Nelle ultime ore sta facendo il giro del web un fuori onda in cui si può ascoltare Roberto Cingolani che “autopromuove” la sua posizione in occasione della conferenza sul clima della Youth4Climate che si è aperta ieri a Milano. Il ministro della Transizione ecologica – si apprenda dal video dell’Ansa – cerca di capire come sia andato l’incontro con Greta Thunberg e dunque affida a un suo collaboratore le proprie convinzioni: “ In fondo, al di là delle chiacchiere, abbiamo detto tutti la stessa cosa, no? “. Una versione confermata dal suo collaboratore: “ No no, ma infatti “.

Così il ministro prosegue e torna a puntare l’attenzione sul suo intervento: “ Io alla fine ho cambiato completamente tutto quello che avevo scritto. I Carbon offset (sistema di compensazione delle emissioni C02, ndr) non c’entrano un ca*** “. A quel punto il collaboratore accusa Greta di essere stata “ meno concreta ” e dunque punta il dito contro la giovane attivista: “ Neanche una risposta sul fatto di dire, facciamo proposte. Cioè una proposta? “. Per Cingolani comunque va bene così: “ Ognuno ha il suo linguaggio, no? “. E alla fine, mentre se la ride, si lascia andare a una battuta: “ Non c’è Greta che tenga “.

Lo “scontro” Cingolani-Greta