Più che imputare alla statua della spigolatrice la mancanza di bellezza o il sessismo basterebbe dire che è una rappresentazione “falsa” della realtà.

Il punto è che più che il monumento alle donne che lavoravano nei campi pare il monumento a quelle che lavorano per strada. Ma. Non direi che la statua è brutta, il problema è che è fuori contesto storico, certo non rappresenta una spigolatrice dei tempi di Pisacane, così vestita in abiti trasparenti può rappresentare una velina, è come se un garibaldino lo addobbassimo da punk. Ma non ne farei un grosso problema, se ai committenti e agli abitanti di Sapri la statua sta bene che se la tenessero pure, noi altri potremo sempre chiamarla “La velina di Sapri”.

Il confronto con le spigolatrici di Millet ne è la prova, prova che viene avvalorata dai costumi delle contadine meridionali del tempo per chiunque li conosca. Di certo non andavano vestite con veli come Salomè e quelle chiappone al vento non ci stanno a far niente. Pe questo ! Il personaggio della spigolatrice è fittizio, ma il contesto storico è reale. Cosa ci fa una contadina con un vestitino trasparente che al tempo nemmeno le prostitute? È quella la posa, da sognante e svagata ninfa dei boschi, il corpo di una contadina meridionale dell’800,che sta assistendo ad un fatto che la impressiona e sgomenta? È una fantasia un po’ pateticamente erotica, anni ’70. Il paragone con la nudità dell’ arte greca o rinascimentale(che ne riprende l’ethos) non ha assolutamente senso. Sia per il rapporto diverso con il corpo nudo dei greci(nudi o seminudi in guerra, gare, ecc.), sia perché le figure rappresentate sono figure divine o semidivine (eroi, atleti), e il corpo senza vestiti è l’unico modo per rappresentare la numinosità, l’idealizzazione – al di sopra del meramente umano-di qualità o attributi superiori. Tant’è vero che i genitali delle statue maschili sono sempre piccolissimi. Per non turbare l’equilibrio dell’insieme, o diventare fulcro di inutile attenzione

Ma. La premessa dell’ blaterare è ridicola è mostra mancanza di proporzioni. Paragonare il capolavoro di Miller con l’opera di un artigiano che lavora bene ma che rimane un artigiano è come voler paragonare Rinaldino ed Eraldo Pecci. La popolarità improvvisa a questo semisconosciuto artigiano deriva dalla misandria di una figura pubblica che farebbe bene a portare avanti le sue rimostranze sulla parità di genere con argomenti più solidi. Chiederne la rimozione, poi, come fa l’autrice di questo pezzo è censura e talebanismo. Spero che l’amministrazione di Sapri sappia resistere a questa temporanea (tra un mese nessuno se ne ricorderà’ fortunatamente) protesta. Ovviamente Stifano non è Canova che riesce a camuffare un orgasmo femminile dietro una apparente estasi. Ma non tutte le nostre chiese sono piene di opere di Cimabue, Caravaggio e Raffaello. Gran parte di esse sono piene di straordinari dipinti di onesti artigiani.

Più che imputare alla statua della spigolatrice la mancanza di bellezza o il sessismo basterebbe dire che è una rappresentazione “falsa” della realtà. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo