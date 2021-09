Oggi il politically correct e balle consimili hanno creato una società di deboli (o di pelosi, pronti alla querela), che si offendono per qualunque diniego o dibattito, se non presentato su vassoi d’argento, indossando guanti di pizzo e danzando minuetti. Anzi c’è stata la demonizzazione del “free speech”, che ovviamente deve avere i suoi limiti – chessò… non gridando “Al fuoco!” in un locale affollato – ma che è assolutamente da salvaguardare a favore della libertà di pensiero e della circolazione delle idee: giuste o sbagliate che siano, occorre favorire il dibattito, evitando sia l’iper-suscettibilità sia il censurare sulla base di non so quali regole, ostacolando una libera conversazione. Secondo me, gl’insulti si vanificano con il ragionamento, non scandalizzandosi.

Questo di Conte è il solito giustizialismo 5S/Grillo. Ve lo ricordate l’orologio regalato al figlio di Lupi? Il figlio di Lupi subì la gogna per settimane intere, tutti i giorni, per aver accettato un regalo. I grillini, allora, bombardarono su Lupi affarista, Lupi che doveva «dimettersi da padre» (Merlo), Lupi esempio di «clericalismo simoniaco» (sempre Merlo), Lupi «il ministro del Rolex» (Di Battista), Lupi che doveva abbandonare il ministero «per dignità», Lupi a capo di una «struttura delinquenziale collaudata» (Grillo).

Lupi fu poi assolto e i grillini non sentirono l’esigenza di scusarsi. Nemmeno una parola su Lupi e suo figlio. Anche oggi, per lo più, tacciono, non fiatano, non commentano.

Nemmeno una parola, invece su Grillo e suo figlio,

Adesso il MoVimento 5 Stelle attacca il "doppiopesismo" di Salvini con gli "amici". Come se la "Bestia" grillina non avesse fatto danni

