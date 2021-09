ROMANI UN OCCASIONE DA NON SRECARE.

DA NON SRECARE. Al di la dell’endorsement per Calenda, ritengo che una legge elettorale ormai collaudata e funzionale come quella del Sindaco, dovrebbe costituire utile riferimento per una nuova legge elettorale a livello nazionale. Sarà così ?. Time will tell.

Da circa 30 anni il sindaco non è scelto dal consiglio comunale in base agli equilibri politici dei partiti che vi sono rappresentati.

È eletto direttamente dai cittadini, che scelgono la persona secondo loro più adatta a gestire gli asili nido, le residenze per gli anziani, a organizzare la mobilità cittadina, a gestire il patrimonio culturale, a immaginare lo sviluppo della città, a organizzare i servizi pubblici primari quali raccolta rifiuti e trasporto pubblico.

Da 30 anni, quando scelgono il sindaco, gli italiani non guardano all’appartenenza politica, alle ideologie, alle cordate. Perché sanno che la persona che scelgono avrà, per i prossimi 5 anni, un impatto concreto sulla loro vita quotidiana.

Carlo Calenda può stare simpatico o meno, ma è l’unico che ha condotto una campagna elettorale lunga un anno, girando palmo a palmo la città, parlando con tutti e elaborando – con la sua ottima squadra – un programma chiaro, concreto, completo, realizzabile.

Ed è l’unico, proprio grazie al suo carattere, ad avere il coraggio e la competenza per mettere in pratica tutto, e fare di Roma ciò che merita.

Non è un caso se in queste ore tutti tentano di delegittimarlo: la sinistra dice che è di destra, e la destra dice che è di sinistra.

Spero che i cittadini romani, domenica e lunedì, lo votino in massa. Non solo per dare alla Capitale d’Italia il sindaco che si merita, ma anche per dimostrare che la politica italiana è ad un punto di svolta.

Da non sprecare

PS: Questa idea che delegittimando si possa influenzare il voto delle persone ormai non regge più…si forse qualche soggetto poco attrezzato ci può anche cascare ma la maggior parte delle persone ha capito da un pezzo …Calenda come sindaco a Roma è il più preparato ..competente….diciamo anche intelligente ed i romani ne terranno conto e lo voteranno in massa. Purtroppo il delegittimando ha portato a numerose disfunzioni nell’amministrazione locale. Alla nascita, cioè, di amministratori delegati plenipotenziari invece che sindaci, ovverosia animatori, catalizzatori, mediatori e poi finalizzatori della complessità sociale. Tagliare il nodo gordiano è il modo peggiore per affrontare i problemi. Urge una riforma anche lì perché non possiamo continuare con consigli comunali (e spesso giunte) esautorati, ridotti a pianisti.



