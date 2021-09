LA SFIDA CHE ABBIAMO DAVANTI, SPIEGATA SEMPLICE.

Il tasso di crescita annuo medio dei 20 anni prima del Covid (1999-2019) è stato 0,45%.

Nei 30 anni (1989-2019), lo 0,85%.

Dopo il “rimbalzo” del 2021/22, dobbiamo arrivare ad una crescita media permanente compresa tra l’1,5% e il 2%.

Vale a dire, solo se riusciremo a fare 3-4 volte meglio di quanto abbiamo fatto mediamente negli ultimi 20 anni, potremo ridurre il debito e creare lo sviluppo di cui abbiamo bisogno.

Se questo avverrà o meno, non dipenderà da una benedizione o maledizione biblica, ma dalle scelte che la politica farà nei prossimi mesi.

A cominciare da come spendere il margine fiscale che si è reso disponibile: se polverizzarlo in mille misure (per accontentare simbolicamente tutti), o concentrarlo in una-due misure forti (per rimuovere gli ostacoli alla crescita).

Questa, e non altra, è la sfida che la politica italiana ha davanti nei prossimi 24 mesi. Direi che una di queste misure debba essere la riduzione della tassazione, in particolare sui fattori produttivi (lavoro e capitale) .Si sono molte le cose che questo paese dovrebbe fare visto che la nostra classe politica e dirigente , a parte il periodo renziano, si è quasi completamente dimenticata di fare serie riforme negli ultimi 30/40 anni. Detto questo sono d’accordo che bisognerebbe concentrarsi su pochi punti. Questo paese ha necessità di alzare la produttività perché con essa si crea ricchezza e si alza il PIL, quindi a mio modesto parere, andrebbe fatta una riforma del fisco e quindi riduzione delle tasse per le attività produttive e una riforma della burocrazia e conseguentemente della PA. Successivamente andrebbero fatte una riforma seria della scuola, una riforma più radicale della giustizia, un riforma della sanità, una riforma istituzionale simile a quella del 2016 proposta da RENZI e fatta bocciare dalla nostra classe dirigente politica sovra citata. Un piano industriale serio e avanzato, un piano serio per la salvaguardia del nostro territorio. Mi fermo qui perché la lista sarebbe molto più lunga. Cordiali saluti, da un cittadino italiano 70/enne.

LA SFIDA CHE ABBIAMO DAVANTI, SPIEGATA SEMPLICE.

