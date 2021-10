Casaleggio e Dibba aspettano il flop di Conte. Ecco cosa succederà dopo

CHE SPETTACOLI VEDERLI SPUTARSI IN FACCIA A VICENDA. E DOVEVANO ESSERE IL PRESENTE E IL FUTURO. GRAZIE RENZI HAI SALVATO L’ITALIA MANDANDOLI SULLA VIA DI CASA. A NON PIU RIVEDERCI.

Il presidente di Rousseau è “in attesa sulla riva del fiume” per vedere i risultati del nuovo M5S. Nel frattempo Dibba prepara un tour italiano: c’è aria di sgambetto a Conte?