Come si è arrivati all’abnorme condanna di 13 anni per Mimmo Lucano.

In primo grado all’ex sindaco il doppio degli anni richiesti dall’accusa. Condanne per altri 17 imputati della Riace connection

Il doppio degli anni richiesti dall’accusa – 13 anni e due mesi di reclusione – e 500mila euro da restituire. La sentenza del tribunale di Locri contro Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, viene definita dai suoi legali “lunare”. Per gli avvocati Giuliano Pisapia e Andrea Dacqua la condanna inflitta al loro assistito è “esorbitante” e in contrasto “totalmente con le evidenze processuali”. Oggi conosciamo solo il dispositivo e non le motivazioni che hanno portato a questa decisione. Ma è difficile capacitarsi di come si sia potuti arrivare a una pena così dura, spiegano ancora gli avvocati, “per un uomo come Lucano che vive in povertà e che non ha avuto alcun vantaggio dalla sua azione di sindaco di Riace e, come è emerso nel corso del processo si è sempre impegnato per la sua comunità e per l’accoglienza e l’integrazione”. Una pena che se messa a confronto, per esempio, con quella di Luca Traini, condannato per strage dopo aver sparato e ferito sei migranti a Macerata, lascia perplessi. Traini infatti deve scontare 12 anni di carcere, un anno e due mesi in meno di Lucano.

Sono dei pazzi scatenati, bisogna fermarli con un referendum visto le la politica è succube. Ma finirà come Femia, alla fine gli distruggeranno la vita e poi….. abbiamo scherzato!!

Pm in cerca di visibilità e fama spara un’inchiesta abnorme e strampalata che un gup in cerca di visibilità e fama sventra e ribalta, poi arriva un tribunale in cerca di visibilità e fama ribalta fino a quando un giudice di appello in cerca di fama e visibilità a sua volta sventra e ribalta. Eventualmente una cassazione in cerca di visibilità e fama alla fine pone il suo magnifico contributo. Questa è la giustizia Italiana.

Insomma, se uno prende la pistola e si mette a sparare agli immigrati si becca 12 anni di galera, difeso a spada tratta da Salvini.

Se invece è talmente delinquente da cercare di aiutarli, forse non rispettando scrupolosamente tutte le procedure, viene condannato a 13 anni, e giustamente Salvini plaude ad una sentenza equilibrata come questa….ci si è arrivati anche perché nel corso di questi anni, Lucano è stato abbandonato da certa parte della politica che invece doveva supportarlo ed aiutarlo. Molti di questi fanno gli indignati ora. Ma quando la “sx” è rappresentata da questi falsari ed opportunisti come potrà mai avere il giusto seguito? Ricordo l’assenza di attenzione da parte di Via del Nazzareno, anzi un po’ di disturbo. Certo… regnava potente mister D’Alema & ditta ,ma è tutto il PD che non si è interessato a Lucano.

Qualcuno ancora nutre qualche dubbio sulla necessità di dividere le carriere dei PM da quelle dei Giudici giudicanti?

Io sono fermamente convinto che un collegio di giudici che non avesse avuto la contiguità, la coabitazione, la carriera unica dei colleghi pubblici ministeri che hanno costruito e sostenuto l’accusa contro Lucano, ex sindaco di Locri, forse sarebbero stati più indipendenti e sereni nella formulazione di una sentenza veramente spropositata. Io non escludo che Lucano abbia potuto, anche nella sua ingenuità e ostinazione non maligna a conseguire un obiettivo altamente sociale, non rispettare qualche legge e regolamento (in Italia che ne sono tanti, direi troppi). Poi mi sembra di capire che tutta questa “azione malavitosa” non gli abbia neanche procurato ricchezze personali. E allora, perché tutto questo zelo nell’applicazione della legge e delle sanzioni comminate al loro massimo edittale? Il perché l’ho detto. Perché nella sessa famiglia, nella stessa casa, nello stesso ordine che fa la stessa carriera, quelle persone che accusano e giudicano, stanno insieme, fanno colazione insieme, ognuno può fare le cose dell’altro e viceversa. Ed in un ambiente dove “la famiglia” conta; dove i legami tra i componenti del gruppo sono solidaristici fino a sconfinare nella mafiosità, può succedere che questi magistrati non si smentiscano tra di loro e che addirittura, per dimostrare la loro lealtà al gruppo, si comportino come coloro che pretendono di essere più realisti del re.

Forse tutto quello che penso è solo una mia fantasiosa costruzione. Possibile, ma è anche possibile che la mia fantasiosa costruzione, con una giustizia che ha queste regole e che opera in certi ambienti, se non è vera può essere molto verosimile-

Forza Lucano, resisti, perché alla fine la verità non è poi così facile da uccidere.

