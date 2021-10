Comunali: Renzi, ‘non minano governo Draghi, populisti già sconfitti’

I populisti in caduta libera? “Secondo me ce ne siamo accorti da quando c’è Draghi, ricordiamo che la legislatura ha preso le mosse con la volontà di nominare come ministro dell’Economia uno come Savona, considerato antieuro e antieuropeista, nel corso di qualche anno abbiamo il governo più europeista che si possa: i sovranisti hanno già perso”. Lo ha detto il leader di Iv Matteo Renzi ospite di Tagadà, su LA7. A chi gli domanda se l’esecutivo sia a rischio dopo i risultati elettorali, “no il governo Draghi va alla grande – replica – è sostenuto da forze politiche che si contrastano, in competizione tra loro in questa campagna elettorale. Ma prendiamo il caso di Roma, certo il governo non cadrà per Guerini, Michetti, Calenda o Raggi”.

Ma cosa si giocano i sei leader: dal «rischiatutto» di Salvini Meloni e Letta, al duello Renzi-Calenda per il centro.

Il leader della Lega è quello che rischia di più (e Meloni lo tallona). La partita di Letta per battere anche il cannibalismo nel Pd. E Conte rischia di galleggiare troppo.

Salvini, la doppia sfida con Meloni (e dentro la Lega). Matteo Salvini il leader che rischia di più. Perché i tempi del trionfo alle Europee sono lontani e perché i candidati del suo schieramento soffrono. Giorgia Meloni lo tallona, cerca il sorpasso in questo voto e lo insidia anche a Milano. Ha fallito la zampata alle Regionali, dove ha tentato di strappare al Pd l’Emilia-Romagna e la Toscana. Il caso del suo uomo immagine, Luca Morisi, indagato per droga, è solo l’ultimo intralcio. Il suo stare con i voti dentro e con l’anima fuori dalla coalizione di governo, guidata da Mario Draghi, confonde la sua base. Ma è soprattutto dall’interno della Lega che gli arriva la sfida. Il potente presidente del Veneto, Luca Zaia, cantilena che non ci sono due Leghe, che le decisioni spettano a Salvini, anche se poi «la sintesi si fa sempre con i governatori». Il Capitano è sull’erta più difficile, un risultato positivo a Torino potrebbe aiutarlo, ma un tracollo al Sud suonerebbe come una smentita della sua linea. Anche se è pur sempre lui che ha ripreso la Lega dal precipizio per un alluce, quando era rotolata al quattro per cento.

Meloni e la «mina» francese nella scalata del centrodestra. Difficile trovare un leader che, in cuor suo, non vorrebbe sulla sua barca il vento che fa volare Giorgia Meloni. Un punticino alla volta scala la vetta del centrodestra, il suo libro vende come quelli degli influencer, Fratelli d’Italia la segue senza fiatare. La scelta di essere la donna con una parola sola, sorda alle sirene dei governi trasversali, le ha lasciato mani libere e incontaminate. Ma anche per lei queste elezioni rappresentano un crinale. Un suo uomo, Enrico Michetti, guida il centrodestra alla conquista di Roma. Dovesse farcela, la vittoria, sarebbe totale. Altrimenti, un piccolo punto interrogativo potrebbe nascere. Quello cioè di una formazione della destra europea potente nelle urne ma che fatica ad ottenere la fiducia per governare. È solo un voto amministrativo, ma la lezione francese farebbe comunque suonare un campanello d’allarme. Senza contare che per rivendicare la guida dello squadrone del centrodestra, avere un punto percentuale in più degli alleati riottosi a cederle il passo è condizione necessaria ma non sufficiente.

Berlusconi fa il mediatore, ma vede traballare il suo progetto. Se non si trattasse di Silvio Berlusconi si potrebbe dire che partecipa alla competizione come uno che non ha più nulla da dimostrare. Forza Italia non ha i numeri dei tempi d’oro ma l’idea, di alleati e non, di ingoiarla con un solo boccone si è dimostrata perlomeno prematura. La partita nella sua Milano è particolarmente dura ma non è a lui per primo che spetta di portare la staffetta del centrodestra alla vittoria. In questa lunga campagna elettorale, dove si vota per i Comuni ma si saggiano gli eserciti, si è sforzato di smussare gli spigoli della sua coalizione. Eppure è lui quello che rischia la sconfitta più grande, quella di un progetto al quale ha dedicato la sua vita politica: trasformare un centrodestra possibile maggioranza nel Paese in una alleanza che davvero vince e poi governa. Lo ha fatto in tanti modi, ma anche distribuendo crediti e potere a chi condivideva quella visione. E forse è a questo che pensava quando si è lasciato sfuggire, rapidamente smentendola, la frase di ieri: Salvini o Meloni premier? Via, non scherziamo. Letta, un «all in» alle urne (anche) contro il cannibalismo nel Pd. Di Enrico Letta un vecchio e navigato politico come Rino Formica ha detto che è come un emigrante che torna e scopre che i suoi hanno svenduto tutti i gioielli di famiglia. Per il segretario del Pd queste elezioni, si direbbe a poker, sono all in: tutto o niente. A cominciare dalla sua candidatura alle suppletive di Siena dove le vicende del Monte dei Paschi hanno complicato almeno un po’ un voto dal risultato che sembrava scontato. Rischia anche perché nelle grandi città è accreditato come il favorito della vigilia e infatti si affretta a dire che vincerle tre sarebbe già un buon risultato. Ma lo attende comunque una sfida complicata anche nel caso di affermazione più ampia, perché gestire il dopo non sarà comunque facile. I suoi parlamentari sono figli di un reggente e due segretari fa, la partita del Quirinale si annuncia complicata, gli eletti del suo partito vedono le elezioni anticipate come Annibale alle porte. L’istinto cannibale nel Pd non è morto e al suo predecessore, Nicola Zingaretti, non bastò vincere le elezioni regionali. Conte e il rischio di galleggiare troppo a lungo. Giuseppe Conte vive il dilemma classico di chi eredita un impero in piena decadenza: o organizzi la resistenza o ti accoltellano i pretoriani. Come tutti quelli che sono appena arrivati ha bisogno di tempo, ma è proprio il tempo che manca ai Cinque stelle, che in appena tre anni hanno dilapidato un enorme consenso. Senza un candidato forte a Torino e con una possibile vittoria in cooperativa a Napoli, la sua partita si gioca su una sfida almeno in parte subìta: il bis di Virginia Raggi a Roma. Sarebbe una boccata d’ossigeno. Ma sia una vittoria che una sconfitta non risolverebbero il rebus delle alleanze che dilania il Movimento: schierarsi con il Pd o tornare alle origini, in splendida solitudine? E come risolvere il rompicapo evitando scissioni? E poi c’è un parco idee da rinnovare, non si può vivere di rendita sulle intuizioni visionarie di Beppe Grillo. I Cinque Stelle temono le elezioni più di altri, al contrario il rischio più grande per Conte è galleggiare. Più tardi arrivano le elezioni politiche più la sua leadership traballa.

Comunali: Renzi, ‘non minano governo Draghi, populisti già sconfitti’ ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo