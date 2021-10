LA LEZIONE DI RIACE, OLTRE L’INTEGRAZIONE.

13anni e due mesi di galera per Mimmo Lucano sono una pena pesantissima, che appare abnorme se si paragona ad altri casi.

In particolare considerando che, al contrario di quanto riportano i politici di destra e i media accodati, i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di avere organizzato matrimoni di comodo erano stati ritirati dallo stesso PM prima della sentenza.

Erano rimasti in piedi un cumulo di reati contro la pubblica amministrazione e il patrimonio, dal falso in atto pubblico, al peculato, aggravati dall’associazione a delinquere, per i quali il giudice ha quasi raddoppiato la pena chiesta dai PM. Questo, per la difesa, “dimostra una volontà repressiva, difficilmente spiegabile, nei confronti del modello Riace”.

Non considero Mimmo Lucano colpevole fino al terzo grado di giudizio, come per tutti gli imputati di ogni colore politico.

Ma ormai è quotidiana la scoperta di imputati condannati in primo grado e assolti nel secondo o terzo, perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

Come da ultimo l’ambasciatore Giffoni, assolto con formula piena dopo 7 anni di gogna ed essere stato destituito. Vita e carriera irreparabilmente rovinate, delle quali nessuno risponderà.

Mimmo Lucano, che sono certo verrà assolto in Appello o in Cassazione, in ogni caso non lo considero un delinquente.

Non solo perché non si è messo un euro in tasca, cosa riconosciuta dallo stesso tribunale, ma perché è un uomo che ha dedicato la propria vita agli ultimi, ha aperto la porta ai più indifesi che bussavano e ai quali nessuno apriva, ha restituito loro la vita, ridando un senso anche a quella delle persone civili.

Sono realista e posso anche immaginare che per compiere questa missione con rapidità ed efficacia, come richiedono le soluzioni alle tragedie umane, un Sindaco abbia “accorciato” i sentieri, lunghi e tortuosi, di alcune regole amministrative. Ma come non tenere conto, nel giudizio, dell’alta finalità sociale del suo operato e dei risultati raggiunti, che avevano fatto di Riace non un covo di banditi, ma una comunità integrata, coesa, pacifica, laboriosa e civile?

Dunque è forte la sensazione che, attraverso Lucano, si siano voluti colpire, col marchio criminale, i risultati di quel “modello”, che infatti sono andati dispersi.

Una storia antica, che già circa 2000 anni fa Cicerone aveva definito col suo “summum ius, summa iniuria”. E’ avvilente constatare che siamo ancora a quel punto.

Ma la storia di Mimmo Lucano è più attuale e non riguarda solo il problema dell’integrazione sociale.

Anche tutti noi, cittadini comunitari, siamo su una zattera che ha bisogno di un porto sicuro, di una Riace che ci consenta di vivere e lavorare per riprendere a crescere, più equamente e sostenibilmente, dopo la pandemia.

Sono in arrivo molte risorse per il PNRR, ma siamo a un bivio del quale si parla poco, come tutti i problemi gravi che si rimuovono quando è difficile scegliere. Ma il nodo sta arrivando al pettine.

Il PNRR non può essere realizzato tutto dal “centro”, ma avrà bisogno di un coinvolgimento pieno dei Sindaci e delle comunità che amministrano. Non è solo un problema di democrazia, ma di progettualità condivisa e spesa rapida, trasparente, efficiente ed efficace.

Le regole attuali non funzionano e non lo consentono, questa è la lezione di Mimmo Lucano, questo hanno ripetuto, al governo e al Parlamento, i sindaci alla Festa delle città recentemente svoltasi a Roma.

Non basta, come si sta facendo, modificare alcune procedure burocratiche centrali, occorre cambiare le regole che immobilizzano le amministrazioni locali. E farlo con straordinaria rapidità. Altrimenti non riusciremo a rispettare i programmi, dovremo restituire i fondi avuti e non ne avremo altri, e molti sindaci saranno costretti o ad alzare le mani o qualcuno ad essere condannato come Lucano.

Si tratta di una scelta politica. Puntare sul rafforzamento delle Autonomie locali, in stretta sinergia e coordinamento con lo Stato, o pensare ad un dilagante regime commissariale oltre il necessario?

Decidere su questo significa dare corpo all’idea dell’uscita dalla pandemia con un cambiamento positivo.

Riace più che un modello è prima di tutto un esempio di ciò che va cambiato, per non dovere scegliere tra stare fermi o andare in galera.

In Spagna il fotografo avverte “el che se mueve no sale en la foto” (chi si muove non esce nella foto). Siamo ancora un Paese con troppi “fotografi”.

LA LEZIONE DI RIACE, OLTRE L'INTEGRAZIONE.

