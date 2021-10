Con questa classe dirigente Meloni può andare a palazzo Chigi? Dentro FdI il “nazismo da operetta” viene coccolato. L’ambiguità di Giorgia non paga più.

Ha ragione Silvio: la fratella e il padano è bene che stiano ben lontani da palazzo Chigi. E se lo dice uno della loro area politica dobbiamo crederci, ma si possono dare responsabilità amministrative a personaggi del genere? Si può fare affidamento su di loro? Non è probabile che il minimo potere che gli darai lo useranno ad esclusivo vantaggio loro? Non è probabile che siano pronti a fare del male – in mille forme diverse – pur di trarre qualche vantaggio personale? Non sono personaggi da evitare, da bandire dalla società, da tenere lontani da ogni luogo frequentato da persone normali?

ORA: La paura della Meloni di tornare nel ghetto in Europa. Il gruppo dei conservatori, imbarazzato, non commenta. Il rischio di mandare in fumo l’operazione sdoganamento. Lunedì la plenaria a Strasburgo

Cara Fratella melona, quando un muro è brutto non si fa come hai fatto tu, che hai pensato di sistemare tutto con una mano di vernice economica. Occorre raschiare, sverniciare a passare almeno un paio di mani di vernice di qualità. Ps: non faccio l’imbianchino, ma mi sembra ovvio..Ma In politica tutto scorre; la sora giorgia sputerà nel piatto dove ha mangiato sino ad ora pur di salvare l’immagine di una destra pulita e capace di governare.

Negli USA ci sono i Repubblicani ormai totalmente trumpizzati. Persino in Germania ci sono i neonazisti. Ma una marmaglia di sciroccati come questi è difficile reperirla altrove. Specialmente se inserita in un partito che è votato da più di un quinto della popolazione. Bravo Filippo Rossi, il video causa allucinazioni. Ho detto sciroccati, ma occorre ricordare che pure Hitler era uno sciroccato. Poi ha combinato quello che sappiamo. E pure Trump lo è: poi rischia di condurre l’America in una seconda guerra civile.

No, non si può oggi relegare questa porcheria tra le cose esoteriche di qualche nostalgico di vecchi miti e sorpassate simbologie. I piani alti, perché infine Fidanza faceva parte dei piani alti, non potevano non sapere. Questa porcheria li riguarda tutti e li coinvolge tutti, escluso forse qualche ingenuo iscritto per il quale patriottismo significava solo patriottismo e non fascismo. E’ ora che una destra per bene, quella che ha come riferimento la Lega delle forze produttive del Nord-est, Forza Italia e qualche altro, venga finalmente fuori per completare una democrazia dell’alternanza fino ad ora incompiuta.

Questa zozzeria dei miti nibelungi, delle svastiche, dei saluti romani e passi dell’oca, deve finalmente scomparire. Ecco, questi pseudo fasci sarebbero ottime comparse nei film di Totò colonnello, non mi fanno paura. Piuttosto temo chi si pone nella Buona Destra.

