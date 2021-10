Il barone nero posta foto con Salvini e Meloni: “Nessuno faccia finta di non conoscermi”

Jonghi Lavarini: “Il nostro 5% fa gola a tutti”. Meloni sull’inchiesta di Fanpage: “Polpetta avvelenata”

“Sono assolutamente indipendente e apartitico ma nessuno faccia finta di non conoscermi o, peggio, si permetta di offendere gratuitamente me e la comunità di veri patrioti che rappresento”. È quanto ha scritto Roberto Jonghi Lavarini, il “barone ner” coinvolto nell’inchiesta di Fanpage sui finanziamenti a Fratelli d’Italia, postando foto con Matteo Salvini e Giorgia Meloni. “Il 5% di voti della “destra radicale” fa gola a tutti ed è indispensabile per vincere qualunque sfida bipolare, nei comuni e nelle regioni, come alle elezioni politiche”, ha aggiunto.

Intanto Meloni, da Vittoria nel Ragusano ha commentato l’inchiesta di Fanpage: ”È una polpetta avvelenata a pochi giorni dal voto amministrativo. Tre anni di giornalista infiltrato per mandare in onda 10 minuti di video nell’ultimo giorno di campagna elettorale e sulle pagine dei giornali nel giorno del silenzio , in uno stato di diritto no sarebbe mai accaduto. Continuo a chiedere al direttore di Fanpage le oltre 100 ore di girato per capire come si comportano i miei dirigenti”. Giorgia Meloni e l’eterna sindrome delle fogne .È una bella macchina del consenso, ma la minoranza di pupazzi in stivaloni rimane cuore e anima di Fratelli d’Italia

“Il “barone nero” ha spiegato di appartenere a “diversi ordini cavallereschi cristiani” e precisa che il “gruppo esoterico” da lui nominato nel video di Fanpage ”è solo una chat whatsapp, molto eterogenea, di appassionati di miti, tradizioni, misteri, ufo, magia, castelli infestati da fantasmi, Evola e Guenon, come Atlantide e le Piramidi, lo Yoga ed il Tibet. E, comunque, non siamo ancora riusciti a vederci di persona”.

Un tipico esemplare. Vezzo dei fascisti & affini abbandonarsi all’esoterismo. Molto in voga presso le S.A. e i gerarchi nazisti. Che vergogna questa destra.. una destra onesta avrebbe preso subito le distanze da questo schifo..:. Meloni e . Salvini non lo hanno fatto.. hanno preso tempo.. sapevano di non poterlo fare evidentemente…questa è la destra… E alla fine anche la piccola fiammiferaia ha trovato la sua buccia di banana…..è tempo di rovinose cadute….guardate dove mettete i piedi!

OK: NON E: La scoperta dell’acqua calda….! I saluti romani e la nostalgia dei tempi andati, dei fasci e delle svastiche sono strutturali nel partito della Meloni (checchè lei ne dica) ed escono fuori appena giri la testa (o la telecamera). Che gli abbiano fatto lo sgambetto prima del voto? Questo è certo ma è meglio che certe cose vengano ridette, tanto per chiarire come stanno le cose. Anche le squadracce di Hitler erano folcloristiche è poi si e visto cosa hanno combinato. La signora Meloni è per la famiglia ma lei non è sposata si dice liberale ma di liberale in lei c’è poco le sue origini sono quelli del MSI cioè quelle persone che ammiravano il condottiero di carta pesta Almirante e stato uno che applaudito le leggi razziali. Che poi io ancora non ho capito dove sono le razze quando qualsiasi genetista dicono che il genere umano è unico ed non esistono le razze.

MA LA MELONI ” Qualche domanda dovrà porsela, e se si darà una risposta onesta capirà di essere stata capace di mettere in piedi una bella macchina del consenso, ma incapace di produrre politica e soprattutto di produrre una leadership, incapace di distinguere fra una minoranza di pupazzi in stivaloni e una maggioranza di elettori normali (e lo stesse vale per le mascherate no vax e no green pass): la minoranza di pupazzi in stivaloni rimane il cuore e l’anima di un partito che – aveva mille ragioni Orsina – si rigira nel crogiolo della sua fogna. E Giorgia Meloni, passata la stagione della gloria, dei sondaggi, della presidenza dei conservatori europei, tornerà a essere quella che è: una capopopolo della Garbatella”.

POVERA ITALIA. Una sinistra insignificante e una destra cialtrona da bar. Vita difficile in Italia per gli elettori liberali e riformisti, non si va oltre il 15%.In Italia una destra liberale degna di questo nome non è mai esistita ad eccezione del PLI di Malagodi che fu sempre ben al di sotto de’ 5%.Oggi la scelta è tra la sx e la dx fascioleghista (compreso il sodale Berlusconi. Ma forse l’ITALIA e pronta a sostenere un grande centro, dove come dimostrato in questo difficile periodo, si trovano i leader politici MIGLIORI per risanare economicamente socialmente ecologicamente questa disastrata ITALIA. RIFORMANDOLA CON COMPETENZA DEMOCRATICA PER UN BEL FUTURO NOSTRO,MA SOPRATUTTO PER I NOSTRI FIGLI.

POVERA DESTRA GUIDATA da capipopolo alla Garbatella". POVERA ITALIA. Una sinistra insignificante e una destra cialtrona da bar. Vita difficile in Italia per gl elettori liberali e riformisti, non si va oltre il 15%.

