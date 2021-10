Renzi: “Rivendico la mia diversità, non attacco Morisi al livello personale”

“Ho ricevuto diverse critiche per non aver attaccato Morisi o Salvini sulle vicende private del guru social leghista. Voglio essere molto chiaro:

– la Lega con Salvini e Morisi e i Cinque Stelle con Grillo e Casalino hanno creato un sistema di odio social barbaro e incivile;

– io sono stato il più colpito da questa montagna di fango: dal 2014 al 2019 si è stretta su di me e sulla mia famiglia una tenaglia leghista e grillina che mi ha mediaticamente massacrato;

– nei fatti l’alleanza Lega-M5S si era già perfezionata sui social prima che a Palazzo Chigi: dai presunti scandali (ricordate le fake news sui sacchetti di plastica o sul terremoto?) agli insulti su JobsAct, banche, unioni civili.

Oggi che l’ideatore della macchina del fango leghista è implicato in una vicenda di droga che troverà il suo compimento nelle sedi istituzionali, io RIVENDICO il fatto di non attaccare a livello personale Luca Morisi o Matteo Salvini o chiunque altro. Rivendico di avere un altro stile.

Noi siamo diversi. Contestiamo da sempre l’uso delle gogne mediatiche e delle campagne di odio virali. E se anche questa scelta di civiltà ci dovesse costare consenso, poco importa.

Lo dico ai tanti che mi hanno scritto contestandomi per questa scelta. Qualcuno mi ha scritto: “Basta fare i fighetti! Bisogna menare”, e altri: “Ma Morisi è quello che ci ha massacrati, Morisi ha creato una macchina d’odio”. Vero. Ma non si scaccia l’odio con l’odio. Noi siamo diversi anche per questo. Rimaniamo umani e non aggrediamo gli avversari, nemmeno quando sono in difficoltà, soprattutto quando sono in difficoltà.

Questi siamo noi. Che facciamo politica e non diffondiamo l’odio sui social e nelle piazze. Magari non vi convince, ma sapete voi che è più giusto così”.

Con questo lungo post su Facebook Matteo Renzi, leader di Italia Viva, risponde alle critiche ricevute in queste ore.

STESSA LUNGHEZZA D’ONDA LA BOSCHI “Il garantismo vale sempre, non come per la Lega a targhe alterne, quindi vale anche per Luca Morisi. Non so se ha delle responsabilità dal punto di vista giudiziario, non sta a me dirlo, è chiaro che ha delle responsabilità morali.

Ha delle responsabilità morali non soltanto per la vicenda che sta emergendo adesso, e che vedremo che sviluppi avrà, ce le ha per come ha gestito la ‘Bestia’, per come ha gestito la propaganda politica della Lega negli anni passati.

Lo ha fatto con me, con la mia famiglia, ma l’ha fatto con tanti altri avversari politici della Lega e anche con comuni e privati cittadini, lo ha fatto con il caso Cucchi per esempio.

Oggi risulta difficile non sottolineare come ci sia una ipocrisia di base tra chi ha attaccato gli avversari politici, ha fatto campagne elettorali e ha preso voti sul massacro mediatico dell’avversario politico, e oggi chiede rispetto per delle vicende personali.

Noi quel rispetto lo garantiamo, il rispetto lo garantiamo per tutti, anche per Luca Morisi.

Noi non facciamo a lui quello che ha fatto a noi negli anni passati.”

