Non voto a Roma, ma Calenda sembra un moderato che dovrebbe fare bene, La ns capitale ha il diritto e il dovere di tornare a essere “la città eterna” che attrae milioni di visitatori, con un fascino degno della sua grande storia.

SI’ A CALENDA SINDACO. IL RESTO E’ UN PANTANO GIA’ VISTO.

Di Roma e delle vicende romane mi sono sempre occupato. Fin da bambino, quando ascoltavo alla radio un programma di satira cittadina intitolato “Radio Campidoglio”.

Le voci erano quelle di fior di attori dell’epoca. Dalla coppia Riccardo Billi e Mario Riva, che terminavano il loro sketch sulle squadre romane cantando “co sta Roma e co sta Lazzio la domenica che strazzio”, a Elio Pandolfi, grandissimo anche nell’imitazione delle voci dei politici, a Enrico Urbini, che interpretava un usciere comunale addetto a ricevere i reclami, che girava all’Assessore di turno chiamandolo al telefono. “Pronto onoré?”. Alla risposta seguiva la replica dell’usciere, a volte bonariamente critica. Senza esagerare, in perfetto stile democristiano, come si conveniva nella seconda metà degli anni ’50. Poi seguiva la sigla finale, sulla musica del classico stornello romanesco, “pijate n’fojooo, scrivere a la Radio Campidojo”.

Allora ero alle elementari e Roma per me era una specie di isola del tesoro tutta da scoprire.

“La nevicata del ‘56”, per dire, non è solo una delle più belle canzoni di Califano, ma un pezzo della mia vita. Compresa la giostrina dei giardinetti sotto casa, dove tra i bambini che giocavano c’erano anche le sorelle Bertè. Quando sento Mimì cantarla mi commuovo sempre, pensando che anche lei sta ricordando la stessa cosa.

Da grande la politica che mi interessava era solo quella nazionale e internazionale. Fino ai primi anni ’70, quando in una sera di Consiglio Comunale, nel ’74, partecipai ad una delegazione di operatori e genitori che chiedeva l’istituzione del servizio pubblico per l’assistenza “agli handicappati”, come venivano chiamati allora. La chiedevamo al Sindaco Darida, DC, ma la ottenemmo nel ’76, con la giunta di sinistra Argan.

Fui folgorato da quei due anni di battaglie “comunali” e capii che il Comune era il luogo dove, più concretamente di altri, si potevano fare le cose e cambiare in meglio la vita di tante persone.

Da allora mi sono sempre occupato di Roma. Non solo come militante, ma anche professionalmente. Da diverse postazioni, istituzionali e “tecniche”, nel pubblico e nel privato, avendo sempre e solo un interesse, migliorare la vita dei romani e la mia città.

Roma ha avuto vittorie e sconfitte. Non mi riferisco solo alle vicende politiche alterne. Parlo, soprattutto, di contenuti e soluzioni. Mi è capitato, per questo, anche di essere in contrasto col mio partito, e non l’ho mai nascosto. Un partito è una casa politica indispensabile per la democrazia, ma a volte, come nelle migliori famiglie, per crescere bisogna sapersi emancipare.

Mai come oggi, Roma è a un bivio. Gli ultimi quindici anni sono stati drammatici. Per chi ama Roma, sono stati anche dolorosi. Non ho mai visto, in 50 anni, una tale decadenza. Chi non ha conosciuto Roma prima della rovina attuale, o chi non vuole vedere, non può immaginare cosa abbiamo perso dai primi anni 2000 ad oggi. E il lavoro straordinario che si dovrà fare per recuperare terreno e rilanciare.

Questo sarà possibile se il nuovo Sindaco saprà, innanzitutto, chiamare a raccolta le enormi risorse umane e professionali dei romani, anche come segno di riscatto e di incoraggiamento per la ripresa del Paese intero, che deve sentirsi rappresentato da una nuova Capitale.

Il voto di domenica va dato pensando a quella nuova Roma e non a rinchiudersi nelle solite appartenenze politiche per pigrizia, opportunismo o paura.

Pensando a Roma voterò per Calenda Sindaco. Perché è il candidato più lontano dalle tradizioni politiche, buone o cattive, che ci hanno portato, in buonafede o no, fino a questo punto.

Perché Calenda è la persona più vicina all’idea di cambiamento che i romani inseguono senza successo da decenni, perché è uno che sa bene cosa va fatto e soprattutto sa meglio degli altri come farlo.

Tutto il resto sarebbe il solito pantano. Coraggio!

