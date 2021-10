COSA DICE RENZI NELLE SUE PIAZZE STRAPIENE.

La coalizione della Stampa. Targata Erdogan. Per far rimanere L’Italia cenerentola dell’ Europa. Tutti giornalisti che fanno a gara per infangare Renzi, cosi prendono il gettone per campare ,da parte dei loro padroni Editori.. tutta gentaglia. In compenso ci sono i vari talkshow in cui viene invitato e grazie alla sua presenza aumentano gli indici di ascolto. È piacevole ascoltarlo perché molto chiaro nei suoi discorsi e con una grande dialettica. Un grande politico. Eternamente grato a Renzi per aver cacciato Conte Tacchia e permesso un governo Draghi. Un grande uomo intelligente a volte dà al mondo più di quanto riceve, un furbo cerca di prendere il più possibile e dare in cambio il minimo indispensabile.

Giustizia, Renzi: “Ieri assoluzioni Banca Etruria e oggi solo trafiletti sui giornali” “Ieri c’è stata l’ennesima assoluzione su banca Etruria: un trafiletto sui giornali. L’aggressione è stata fatta a suon di paginate”.

“Ieri c’è stata l’ennesima assoluzione su banca Etruria: un trafiletto sui giornali. L’aggressione è stata fatta a suon di paginate. Anche questo è il frutto della macchina dell’odio di Morisi e Casalino che ha costruito una rete che ha ucciso la civiltà del dibattito politico. Magari non siamo virali e non facciamo i loro stessi numeri sui post ma siamo diversi orgogliosamente da loro: io non condanno Morisi per i festini, non sono un reato. Migliaia di persone sono state cancellate per un avviso di garanzia: bisogna tornare alla libertà della valutazione del magistrato, al di fuori delle correnti. Sulla giustizia c’è una responsabilità della sinistra che ha attaccato Berlusconi e di Berlusconi che invece di riformare la giustizia ha fatto le leggi ad personam: il risultato è che da anni tutto è fermo”, lo ha detto Matteo Renzi presentando “Controcorrente” ad Anzola dell’Emilia.

QUESTIONE Quirinale: Renzi, ‘Prodi rancoroso con me, io penso sempre a interesse Paese’

“Prodi è stato rancoroso con me, si è legato al dito la vicenda del Quirinale e mi spiace . Quando c’è da prendere decisioni guardo solo all’esclusivo interesse del Paese. La politica non si fa col rancore. Di Presidente della Repubblica non parlo fino alla fine di gennaio”. Lo ha affermato Matteo Renzi, intervistato da Elisa Calessi presentando “Controcorrente” a Modena.

Lavoro: Renzi, ‘futuro sono salari non imposte e sussidi’

‘La condivisione degli utili e l’aumento dei salari sono le cose più di sinistra che ho sentito dire in questi mesi. Non il reddito di cittadinanza, il tema sono gli stipendi dei lavoratori e la diminuzione delle tasse sul lavoro come gli 80 euro. Le tasse non vanno aumentate, il futuro sono i salari non le imposte o i sussidi”. Lo ha affermato Matteo Renzi

Rdc, Renzi: non si può vivere di reddito di cittadinanza

“Reddito di cittadinanza? Se conosco Mario Draghi non può accettare che ci sia un meccanismo di navigator. Poi non voglio dettare la tempistica io” “Reddito di cittadinanza? Se conosco Mario Draghi non può accettare che ci sia un meccanismo di navigator. Poi non voglio dettare la tempistica io”. Lo ha dichiarato Matteo Renzi, leader di Italia viva, in occasione della presentazione del suo ultimo libro “Controcorrente”, a Parma, parlando del reddito di cittadinanza e dell’eventualità di una sospensione della misura pentastellata. La gente non può vivere di reddito di cittadinanza: non si può stare dalla mattina alla sera ad aspettare”.

