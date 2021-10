È evidente che non si vergogni , ne sarà al contrario orgogliosa visto come la pensa.

Giorgia Meloni: “Nulla di cui vergognarmi, linciaggio studiato a tavolino” La leader di Fratelli d’Italia contrattacca sull’inchiesta Fanpage, ma riconosce: “Quelle immagini hanno colpito anche me”

Povera Giorgia, non si è mai accorta di niente e capisco l’impressione provata nel sentire delle bombe sui barconi pieni di migranti, in fondo ha sempre sostenuto solo un delicato blocco navale che se non erro è un vero e proprio atto di guerra. E dove mettiamo i riferimenti a fascisti e nazisti? Tutte autentiche sorprese. Questa vicenda emana un fetore di servizi segreti deviati. La magistratura dovrebbe indagare soprattutto su chi ha commissionato questa attività.

Non si vergogna…. come quando ha votato che Ruby è la nipote di Mubarak.

La vergogna è un atto di coscienza… Dubito che lei possa averne una….

Ma cosa spera di trovare nelle restanti 100 ore di registrazione ? che Fidanza ha salvato dei gattini intrappolati su un albero? o che ha aiutato una mamma a partorire per strada? Se anche l’avesse fatto non cancella le po.rc@te che ha detto nei minuti che abbiamo visto in TV da Formigli.

“La seconda puntata dell’inchiesta, fa infine sapere Cancellata, uscirà “dopo le elezioni, non è ancora pronta”. Ah, ecco, lui e Formigli hanno pensato bene di cambiare registro. Che ingorgo puzzolente.

Un partito che ha al suo interno terroristi e cospiratori di quel tipo non potrà mai governare.

SI: Grazie fanpage per averli scoperti.

Sempre lo stesso vittimismo: siamo puliti, abbiamo ripudiato il passato, non hanno posto tra di noi ecc. Lo conosciamo bene.

Provate a trovare qualche scusa nuova, qualche nuovo gonzo può darsi che lo troviate.

Ci vuole sherlock holmes per capire che in provincia di Latina, feudo dei Fratelli di Italia, i voti puzzano di mafia e certi dirigenti non sono da toccarsi nemmeno con la canna da pesca.

”Giorgia” è come dice di essere ma non ha detto che Fidanza è come lei. Difende se stessa e il suo partito sparando accuse a destra e sinistra, diciamo pure tutte a sinistra ma Fidanza e il suo quartierino?

Ce la vogliamo dire qualcosa? Un pezzo da novanta della sua classe dirigente , mica triccheballacche!

Si va be’, è appassionata, precisa, il pathos è palpabile ma parla per cinque minuti senza dirci se ha parlato con Fidanza e perché se non il ”girato” non ci ha messo a disposizione un po’ di ”ascoltato” dell’interessante conversazione.

Secondo Giorgia Meloni è tutto studiato a tavolino per colpire Fratelli d’Italia che è il primo partito d’Italia secondo i sondaggi.

Strano però: l’ inchiesta è iniziata tre anni fa quando quel partito prendeva il 4 per cento.

Di “studiato a tavolino” ci sono solo le liste elettorali di FdI che contengono alcuni elementi nostalgici di Benito e Adolfo.



Le parole della Meloni confermano l’analisi di ieri del Direttore Feltri, Giorgia è vittima della sindrome della fogne, non potrà mai governare l’Italia.



Non può farlo un partito che rincorre il voto di nostalgici del fascismo, novax e no pass.

È evidente che non si vergogni , ne sarà al contrario orgogliosa visto come la pensa. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo