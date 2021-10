L’aria che tira, Fantozzi? No, Giuseppe Conte: “Non indulgi in queste letture”, nel panico per la domanda su Di Maio

Domande scomode, siparietti imbarazzanti e gaffe grammaticali. L’ultima intervista di Giuseppe Conte a L’aria che tira non è passata inosservata. Non solo per i toni dell’ospitata, a tratti sarcastici, ma soprattutto per lo scivolone linguistico che ha visto protagonista il presidente del Movimento 5 stelle.

Myrta Merlino ha aperto la sua trasmissione, in onda ogni mattina su La7, con l’intervista all’ex premier. L’occasione per parlare delle prossime elezioni, della sindaca Virginia Raggi e dei rapporti con Letta e il Pd. Dopo un imbarazzante siparietto, su scongiuri ed esiti elettorali, Myrta Merlino ha punzecchiato Giuseppe Conte sui rapporti con il ministro degli affari esteri: “ Continuano a circolare voci su lei e Di Maio che c’è insofferenza, dualismo neppure troppo nascosto “. Una domanda che ha messo Conte sulla difensiva: “ Ah, lei legge i giornali?”. Scatenando la replica della padrona di casa: “Tutte le mattine, è un vizio che ho. Quindi è colpa dei giornalisti? “.

L’ex presidente del consiglio non ha raccolto la provocazione, limitandosi a un “ no, di Maio ha sposato il nuovo corso. Quindi questa cosa non ha senso “. Myrta Merlino non ha mollato la presa, però, tornando a insistere: “ C’è sempre un fondo di verità però… “. A questo punto Giuseppe Conte ha alzato i toni, perdendo il suo consueto aplomb: “ Scusi ma quale problema dovrei avere con Di Maio? Sono tre anni che lavoriamo insieme e descrivete continui litigi e gelosie, che dovrebbero esserci tra noi “. E nel difendere la sua posizione, Conte è scivolato platealmente nell’errore grammaticale: “ Non ho mai avuto invidia nei suoi confronti. Non sarebbe ragionevole. La prego non indulgi in queste letture fuorvianti “. Alla giornalista non è rimasto altro che acconsentire, sottolineando la gaffe: “ Non indulgo “.