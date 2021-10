ORA QUALCOSA STA SUCCEDENDO,CAMBIAMO L’ITALIA PER UN FUTURO DEMOCRATICO DEI NOSTRI FIGLI.

Non so se sia stata la pandemia, o l’assestarsi definitivo della globalizzazione.

Ma in tutto il mondo le offerte politiche radicali sono sempre più incompatibili con quelle liberal-democratiche.

In Gran Bretagna, il segretario Starmer parla all’assemblea annuale del Labour Party mentre i corbyniani gli urlano addosso e lo contestano più ferocemente di quanto facciano gli avversari politici.

Negli Stati Uniti, il maxi-piano di stimolo fiscale di Biden è a forte rischio perché nel Partito Democratico l’ala centrista ha opinioni completamente opposte, su come portarlo avanti, rispetto a quella della Ocasio-Cortez.

Questi sono due esempi (e belli grossi) di incompatibilità sul “versante sinistro”. Ma la stessa cosa si può osservare sul “versante destro”, a cominciare proprio dall’Italia.

Ecco perché credo che i tempi del “o di qua o di là” (dove su entrambi i lati trovi coalizioni eterogenee e poco chiare) stiano per finire.

Vedremo. È abbastanza evidente anche, Europa a parte, nel mondo musulmano.

Da un dualismo post bellico (destra vs sx, conservatori vs progressisti, reazionari vs rivoluzionari), si sta passando ad un trialismo: due fazioni opposte ma similmente radicali e violente, ed un centro che prova a trovare un punto di incontro fra forze liberal/progessiste/socialdem/mercatiste.

Abbiam avuto una situazione simile in passato? Si, negli anni 10 del secolo scorso. Che è maturato negli anni 20, per poi finalizzarsi negli anni 30.

Allora, le frange estremiste si son fondamentalmente unite, divorandosi eventualmente il centro.

Tutto questo, almeno fino al 40-41, dove una serie di eventi (resistenza UK, Pearl Harbour, operazione Barbarossa), hanno ri-diviso le due Ali estremiste ed han dato Linfa vitale al “centro”.

Sarà di nuovo cosi? Le similitudini son inquietanti (pandemia compresa), ma oggi siam decisamente meglio posizionati (soprattutto in Europa, grazie all’Europa) per evitare una serie di conflitti politici a catena, che han infine portato a due conflitti mondiali.

Ecco perché! Da noi seve! Un unico soggetto politico che veda Azione,Italia viva,+Europa, forza Italia, base Italia e tutte le componenti riformiste e liberal democratiche.

In Germania i liberali sono riusciti a prendere il 15% Cambiamo l’Italia. Sul serio.

La piazza di Calenda a Roma è un esempio. Si ora è giunto il tempo di valorizzare le PERSONE, per ciò che dicono ma, soprattutto, per ciò CHE SANNO FARE! L’era delle ideologie è finita, ne rimane qualche traccia in alcuni gerontocrati idealisti, ma senza idee, e in alcuni giovani traviati, punto.

