Riforma fiscale, Conzatti: “Il primo intervento sarà sui redditi da lavoro, non da capitale”

Sempre in tema di fondi previdenziali, il vertice di Pensplan, nei giorni scorsi, ha allertato la delegazione parlamentare trentina, preoccupato per le ipotesi di riforma fiscale (la legge delega andrà in Consiglio dei ministri la prossima settimana) e l’impatto sui fondi pensione complementari. «Capisco la preoccupazione» dice la senatrice Donatella Conzatti, della commissione finanze del Senato «ma il primo intervento sarà sui redditi da lavoro, non da capitale. Ed il Parlamento è poi libero di intervenire ed emendare la proposta del governo».

Riforma fiscale, Conzatti:

“Prenditi cura del tuo futuro” è il tema del quarto mese dell’educazione finanziaria, che parte oggi. Ottobre è dedicato ad eventi per accrescere le conoscenze di base sui temi assicurativi, previdenziali e di gestione e programmazione delle risorse finanziarie personali e familiari. Il target di riferimento della campagna sono i giovani, utilizzando la rete, i social, i media tradizionali, con lo slogan “Basta poco per essere previdenti”.

