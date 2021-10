“Giorgia Meloni non condannerà mai il fascismo”

Bella analisi. Ma io chiedo: come si fa a votare qualcuno perché ha a cuore l’ “identità” del suo partito? Ma non si dovrebbe avere a cuore il progresso della nazione? Ma non votiamoli più, quelli che pensano solo all’ “identità”. Il fascismo è morto.

Nessuno nell’ Italia di oggi vorrebbe vivere sotto una dittatura….. neppure coloro che fanno il saluto romano. E questo è evidente, ad esempio, nella contraddizione stessa in cui la c.d. “sinistra” cade, quando cerca di identificare i fascisti con i No-Vax, i quali però a loro volta strillano “in nome della libertà” contro la “dittatura sanitaria”.Un popolo come il nostro, così, individualista ed attaccato alla propria libertà personale, NON PUO’ PER DEFINIZIONE essere fascista. Magari anarchico per tendenza….. ma non certamente “fascista”. Ecco perchè Meloni non ha neppure bisogno di “condannare” alcunchè.

Con buona pace di una c.d. “sinistra” giustizialista in sitile “Santa Inquisizione”, la quale pretende dai propri avversari politici continue “manifestazioni di contrizione” e “abiure”……per poi inevitabilmente rispondere con un “Te non credimus”. La verità incontrovertibile, tuttavia, rimane quella: IL FASCISMO IN ITALIA E’ MORTO DA DECENNI

Ma la c.d. “sinistra” non può capirlo…. o meglio, non può accettarlo, perchè verrebbe meno la ragione stessa della sua esistenza e, soprattutto, della sua permanenza al potere (negli ultimi dieci anni abbiamo avuto il PD sempre al governo, a parte la brevissma parentesi del Conte 1). La c.d. “sinistra”, in realtà, ha bisogno del'”antifascismo” come dell’aria per respirare.

La prova di ciò sta nel fatto che essa non spiega coerentemente al popolo il perchè la dittatura mussoliniana fu effettivamente un male assoluto ma, al contrario, preferisce confondergli le idee definendo “fascismo” ogni comportamento (ovviamente degli avversari) che non corrisponda ai suoi “canoni”. In buona sostanza: “o sei come noi, e fai parte del nostro sistema di potere, oppure sei un fascista da abbattere”. La c.d. “sinistra” infatti, intorpidita nella sua cronica mancanza di visione e nella sua pochezza di idee e proposte per le reali esigenze del paese, VIVE SOLTANTO IN FUNZIONE DEL “NEMICO” da abbattere ed oggi ha il disperato bisogno di “accanirsi terapeuticamente” su qualcosa che è ormai cadavere da tempo. Una brutta “sinistra”, quella italiana che HA DIMENTICATO i valori sociali su cui era nata, ma ha mantenuto una vocazione bolscevica autoritaria, intrinsecamente violenta, nella sostanza e nei metodi.

Vogliamo parlarne, di questa “brutta sinistra”?

La c.d. “sinistra”, in Italia, ha costruito un suo “sistema parallelo”. Questo “sistema” è preordinato alla conservazione e perpetuazione del potere, attraverso la vanificazione dai risultati elettorali (per via parlamentare) e la manipolazione delle campagne elettorali (per via mediatico-giudiziaria). Un sistema solido, un vero e proprio “network” ben costruito nel tempo, che ormai funziona da anni, fatto di “superiorità mediatica” (La7, i tre canali RAI, i tre maggiori quotidiani a livello nazionale, HP, svariate emittenti radio di rilevanza nazionale), cui si affianca una galassia di “agitprop” che vanno dagli “influencer” sui social, ai cantanti, agli attori, ai conduttori televisivi, ai vari “intellettuali”, fino alle Sardine in piazza ed ai centri sociali con e loro violenze nelle strade cittadine.. A tutto questo, poi, aggiungiamo i “servizi segreti paralleli” (in particolare due note testate) vere strutture di “indagine mirata” destinate a colpire, di volta in volta, obbiettivi prefissati.

Così, quando un politico da fastidio al “sistema”, scattano le “inchieste giornalistiche”, che poi vengono strombazzate sui media per poi “rimbalzare” sul tam tam di intellettuali, opinionisti ecc., i quali pubblicano post ed articoli al veleno o fanno comizi nei talk show. In questo modo, la c.d. “sinistra” è passata dai processi di piazza ai processi mediatici.

Pocessi senza appello, senza diritto di prova contraria…..senza diritto neppure di chiedere la pubblicazione integrale delle “prove a carico”. In sintesi, la c.d. “sinistra” possiede una vera e propria struttura di potere parallela, che va dalla singola emittente radiofonica fino ai piani alti di Bruxelles, passando per una vera e propria macchina del fango che si scatena sugli avversari e minimizza, o addirittura “insabbia”, qualsiasi scandalo riguardi i propri protetti.

Fa impressione la capacità organizzativa di questo “sistema”, che vediamo funzionare come una macchina perfetta e ben oliata.,Fa impressione, poi, la capacità di programmare obiettivi strategici di medio periodo: l’ “inchiesta” di Fanpage dura da ben tre anni. Fa impressione il metodo da Kgb: utilizzano “infitrati” e agenti provocatori. Fa impressione la loro spietatezza: se non riescono a colpirti direttamente, non si fanno scrupolo di colpire i tuoi genitori (Renzi e Boschi ne sanno qualcosa). Roba da far sembrare la “bestia” salviniana, al confronto, soltanto un gruppo di sguaiati ragazzini da oratorio. Questa è la nostra c.d. “sinistra”.

Un sistema di potere che NON HA MAI CONDANNATO I CRIMINI DELLO STALINISMO.

E per molti versi, ne adotta ancora i metodi.

“Quella è la sua dimensione esistenziale, l’intelaiatura del suo partito è ancora quella da ex Msi”

Giorgia Meloni fatica a dirsi antifascista, “perché quella è la sua dimensione esistenziale, fondamentalmente. Lei viene da una scuola da sezione di Colle Oppio e l’intelaiatura del suo partito è ancora quella da ex Msi. Quindi da un lato avverte l’esigenza di dichiararsi presentabile, dall’altro vuole preservare la propria identità, strizzando l’occhio a un elettorato identitario” . Lo dice a Repubblica la politologa Sofia Ventura che non crede alla distanza tra Meloni e Fidanza, l’europarlamentare al centro dell’inchiesta di Fanpage. Nella sua biografia Giorgia Meloni è piena di elogi per il dirigente Fidanza, definito un osso duro, una delle poche persone che conosco in grado di studiare come me”, aggiunge Ventura. Per la politologa Giorgia Meloni è “più pericolosa” di Salvini: Con le parole fascismo e nazismo, secondo Ventura, la leader di FdI ha un rapporto “molto ambiguo. Cerca di non menzionarle mai. L’altro giorno ha fatto un tweet per definire Salvo D’Acquisto “un eroe italiano”. Ma D’Acquisto venne assassinato dai nazisti, e lei non lo dice. In altre occasioni ha equiparato la prima e la seconda guerra mondiale, come se fossero uguali, come se nella seconda non ci fosse stata la Shoah”.

Per cui, “vogliono uscire da quella cultura, candidarsi a forza di governo, allo stesso tempo chiedono di essere accettati per quello che sono”. E rispetto al leader della Lega, per la politologa, “Meloni è più brava, più “cattiva”, e guida un partito con una cultura vecchia, basta vedere l’idea di famiglia che propone. Salvini alla fine è un bamboccione, anche se senza scrupoli”. Potrà anche andare a palazzo Chigi, ma “sarebbe inadeguata. Non dispone nemmeno della necessaria classe dirigente”.

E poi da Ventura una critica al sistema mediatico che ha in qualche modo aiutato la popolarità della Meloni, ”è stato troppo indulgente con lei”: “Nel gioco di contrasto che crea. Si presenta come una donna graziosa, che buca lo schermo. Una leader che si tiene in forma, come rivelano le sue foto dalla palestra su Instagram. E poi al momento opportuno usa il pugno duro – sottolinea Ventura-. In tv sue interviste fanno audience. Perciò non la si vuole disturbare troppo”.

“Giorgia Meloni non condannerà mai il fascismo” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo