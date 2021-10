Renzi: “Fino a quando Meloni non chiamerà fascismo il fascismo non ci sarà alcuna svolta culturale”

Il leader di Italia Viva commenta l’inchiesta di Fanpage che ha mostrato il volto mussoliniano che si annida in Fratelli d’Italia: “Non hanno fatto i conti con il passato”

Anche Renzi ha commentato a viso aperto il polverone che si è alzato in questi giorno grazie all’inchiesta di Fanpage che ha mostrato il volto mussoliniano che si annida in Fratelli d’Italia: “Si può dire tutto quello che si vuole sull’inchiesta di FanPage circa i metodi politici e finanziari di Fratelli d’Italia. E si può ironizzare, come fa il mio stimato amico Franco Cardini, su taluni personaggi di questa strana vicenda. Ma la verità è che Giorgia Meloni non ha mai fatto i conti con il passato”. Lo ha scritto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, sulla sua Enews., out stream “Non è un caso che la leader di Fratelli d’Italia abbia detto anche recentemente che il 25 aprile è divisivo. Finché non si ha il coraggio di chiamare fascismo il fascismo, ogni dibattito sulla svolta culturale e generazionale della Meloni è impossibile prima che inutile”.

Meloni sul fascismo: “Dica se è tollerabile quello che ha sentito” “Sono tollerabili le battute antisemite, i camerata, la rivendicazione di essere fascisti?”

In una lettera aperta pubblicata da Fanpage, ha attaccato senza remore la capa di Fratelli d’Italia dopo lo scandalo provocato dall’inchiesta di Fanpage stesso.

“Hanno scritto una lettera aperta all’On. Giorgia Meloni, concediamo pure che si tratti di una abile manovra di spregiudicati giornalisti di Fanpage per screditare lei e Fratelli d’Italia il giorno prima del voto.

Ammettiamo pure che nelle 100 ore di girato dell’inchiesta, siano soltanto 15 i minuti (quelli andati in onda), infarciti di ogni sorta di schifezza e che per il resto del tempo si fosse di fronte a veri e propri santi prestati alla politica. Ammettiamo pure che sia così. Ma mi chiedo, da persona che ha responsabilità di gestione di un partito, e lo chiedo anche a lei: è tollerabile ciò che ha ascoltato e visto? Sono tollerabili i saluti romani, gli “heil hitler”, i riferimenti alla birreria di Monaco che aprì la stagione macabra della Shoah?”, out stream

“Sono tollerabili le battute antisemite, i “camerata”, la rivendicazione – di essere fascisti?

E a tal proposito, on. Meloni, nel suo video lei parla di “nazisti”, ma mai usa la parola “fascisti”. Sono tollerabili le battute pericolose su un giornalista come Paolo Berizzi, che da anni riceve minacce fisiche dal mondo dell’estrema destra neofascista? Sono tollerabili le richieste di finanziamenti elettorali in nero? E’ tollerabile che un eurodeputato, capo delegazione del partito al Parlamento Europeo, dica espressamente che hanno un sistema per lavare quei quattrini?”.

Meloni sul fascismo: “Dica se è tollerabile quello che ha sentito” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo