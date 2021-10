Dispetti e veti, l’autogol dei sovranisti in fuga

L’analisi della sconfitta di Salvini: “Siamo arrivati tardi coi candidati”

I candidati sono arrivati tardi perché nessuno voleva candidarsi con questo centro destra, diciamola giusta! Non è solo una questione di ritardi, il problema vero è che nessun personaggio di spessore voleva mettere la sua reputazione in mano a Salvini e Meloni, si sono sfilati tutti. Non a caso l’unico successo, in Calabria, l’ha ottenuto Forza Italia, non certo Meloni o Salvini. E l’unica possibilità di vittoria a Roma per fdi era candidare la Meloni, ma lei dice di essere pronta per fare il premier…. mah… forse si è montata troppo la testa? A Salvini una buona analisi sarebbe quello di fermare la produzione d’aria fritta.

Quando al traguardo si arriva staccati di un’ora, coi crampi alle gambe, mentre gli altri già sciabolano lo champagne, è evidente che qualcosa nella gestione della gara non ha funzionato. Tattica o condizione, carenza di strategia o di talento. Di sicuro quasi mai è solo colpa della sfortuna, e anche il caso del centrodestra a queste Comunali non fa eccezione.

Al netto degli scandali Morisi e Fidanza, la sensazione è infatti che i pessimi risultati dell’alleanza moderata siano frutto di una selezione dei candidati travagliata, fuori tempo massimo e incagliata tra ripicche, veti incrociati e antipatie personali soprattutto fra le due anime sovraniste della coalizione, in lotta fratricida per il primato relativo.

Qualche dato: la Raggi si è ricandidata ad agosto 2020, Calenda ad ottobre, Sala a dicembre; Michetti, Bernardo e Maresca solo a giugno di quest’anno, Battistini a Bologna addirittura a luglio. Ma in politica come nella vita, più passa il tempo e più il ventaglio di scelte si restringe e le preclusioni si moltiplicano. E di mese in mese le posizioni di Forza Italia, Fdi e Lega si sono irrigidite, eliminando potenziali candidati in serie per logiche di bottega. Solo a Milano si è passati da Rasia ad Albertini, poi ritiratosi a sorpresa; è balenato Lupi, è passato come una cometa de Montigny e infine è apparso Bernardo, messo in mezzo a una campagna elettorale nervosa e spiacevole di comizi separati, commenti sprezzanti sottovoce e incontri mancati. Sei mesi non per ponderare il nome migliore, ma per bloccare i nomi degli altri, così come successo a Bologna. Il risultato? Alleanza logorata, scelte al ribasso e sinistra vincente al primo turno con il 60%. Leggermente diverso il discorso a Roma: Michetti qui è in vantaggio al primo turno, certo, ma rischia di finire stritolato al ballottaggio dalla tenaglia giallorossa. E rimane il dubbio che una figura considerata meno legata a un partito (Bertolaso, ad esempio?) avrebbe potuto attirare anche quella parte cospicua di voti finiti a Calenda, che non a caso lo ha sempre pubblicamente stimato.

Insomma, per rimanere in metafora ciclistica, si possono immaginare Meloni e Salvini in fuga in una grande classica. Il tracciato li agevola, poiché da sempre le crisi economiche – e la pandemia eccome se lo è stata – aiutano gli sfidanti e non gli amministratori in carica. I due filano via bene, guadagnano terreno, staccano tutti. Ed è lì che, sentendosi sicuri, cominciano a marcarsi a vicenda, preoccupati solo di battere il compagno nella volata verso Palazzo Chigi. Il favorito Salvini sbaglia una salita, l’ex gregaria Meloni sembra averne di più, si spintonano a bordo strada. I primi screzi con le manifestazioni di piazza concorrenti contro il governo Conte, il 2 giugno 2020. Poi una serie di dispetti e stoccate, la faida del Copasir e quella della Vigilanza Rai. Troppa polvere per nasconderla sotto il tappeto di una photo-opportunity sorridente nel comizio finale, o per lavarla via con le lacrime di coccodrillo post-voto. Abbastanza per far disamorare il pubblico. Per rubarsi un metro a vicenda, sono finiti rimontati e sorpassati dagli inseguitori, il «gruppone» anti-destre.

Oggi, nel processo alla tappa, tra le recriminazioni e l’esame di coscienza collettivo, l’auspicio è che tutto questo sia di lezione. Perché per vincere il giro d’Italia delle Politiche servirà ben altro spirito.