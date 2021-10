Il movimento sta finalmente affondando e non c’è altro da aggiungere unica cosa d’aggiungere e, sul pd, lasciamo che esca di scena insieme ai 5*. Crediamo in noi riformisti, portiamo avanti IV in una nuova coalizione. Saremo noi il terzo polo.

LA LEZIONE DA APPRENDERE, AD OCCHI E CERVELLI APERTI.

La balla più grossa che alcuni commentatori di rango stanno facendo circolare è che l’unità tra PD e M5S sia vincente e si portano come esempi quelli di Bologna e Napoli. Questo per confermare una linea continuista, che invece – guardando i voti veri presi da ciascun partito all’interno delle coalizioni per il Sindaco – risulta sonoramente sconfitta.

Sia a Bologna, sia a Napoli, si conferma il tracollo nazionale del M5S, che non solo non è stato determinante per l’elezione dei due Sindaci al primo turno, ma che, come a Bologna e in tantissimi altri comuni, raccoglie meno voti delle liste di Italia Viva, o civiche animate da Italia Viva, che elegge anche un numero di sindaci superiore a quelli eletti dal M5S.

Che razza di alleato strategico sarebbe il M5S, che nel voto aggregato delle grandi città, si attesta al 7,2%, rispetto al precedente 20% perdendo 2/3 del vecchio elettorato?

Nelle prossime ore analizzeremo meglio i numeri veri, che come abbiamo sempre sostenuto smentiscono i sondaggi truccati sul “partitino del 2%, che verrà cancellato dagli elettori”.

Italia Viva si afferma come una presenza radicata e significativa, sia in coalizione col centro – sinistra, sia quando si presenta in alternativa al centro – sinistra in coalizione con Azione e + Europa, come dimostra lo straordinario consenso avuto a Roma.

Dove la Lista civica per Calenda Sindaco si attesta al terzo posto, non solo come candidato Sindaco (19,82%), ma anche come voto di Lista (19,07% e prima Lista a Roma), lasciando Raggi al quarto posto (19,08%) e soprattutto la Lista del M5S all’11%.

Il contributo di Italia Viva al grande consenso alla Lista Civica lo si legge dal fatto che, in questo momento, i candidati di Italia Viva sono i primi nelle preferenze espresse dagli elettori per eleggere i consiglieri comunali.

Un successo straordinario che indica la prospettiva sulla quale lavorare per unire i riformisti in vista delle politiche del 2023.

Se il PD, come gli fu richiesto in modo limpido e collaborativo dalla coalizione per Calenda, avesse accettato la candidatura unitaria di un uomo, eletto e ancora iscritto al suo gruppo nel Parlamento Europeo, oggi anche Roma avrebbe avuto Calenda Sindaco al primo turno.

Questa opportunità fu rifiutata dal PD privilegiando, invece che la città, la sua strategia di alleanza nazionale col M5S. Hanno traccheggiato sperando in Conte che non fu in grado di corrispondere fermando Raggi. Un leader di cartapesta in forte declino.

Ora c’è da sperare che Gualtieri non pasticci ripetendo l’errore di continuare a guardare al M5S, che non solo è inaffidabile, ma anche seccamente perdente. Comunque sarà dura sconfiggere la destra romana.

C’è molto da imparare da queste elezioni.

Che sia possibile sconfiggere la destra non è una scoperta di Letta ieri sera, peraltro anche lui eletto col contributo – richiesto e determinante – di Italia Viva. Lo diciamo da quando facemmo cadere il governo Conte 1.

Che sia altrettanto possibile sconfiggere il populismo grillino lo sosteniamo da sempre e ci siamo battuti per sostituire Conte con Draghi, non per un capriccio, ma perché pericoloso per l’Italia, come per Roma.

Queste elezioni ci dicono che un polo riformista, liberalsocialista e democratico, sta crescendo e può vincere nel 2023 in una coalizione che tagli le ali nazionalsovraniste, da un lato, e populiste dall’altro.

Il governo Draghi esce rafforzato e sulla sua linea europea bisogna andare avanti.

Per il resto l’Italia “è” Viva, altro che 2%!, e continuerà ad onorare la politica nel mondo reale. Vedrete..

