Sconfitta la pandemia populista. Il Pd ha vinto, ora ha l’occasione di affrancare le forze democratiche

Un gran bel risultato per il Partito democratico, l’unico partito tradizionale superstite dopo l’ondata antipolitica degli ultimi anni. Il Pd di Enrico Letta ha vinto al primo turno a Milano con Beppe Sala, sebbene Sala sia uscito dal Pd proprio per allargare l’area del centrosinistra, e ha vinto senza i Cinquestelle ma con i riformisti di Renzi, Calenda e Bonino decisivi per evitare il ballottaggio. Il Pd ha vinto anche a Napoli, con l’ex ministro del Conte due Gaetano Manfredi, ma senza i liberaldemocratici e ha vinto a Bologna, dove avrebbe vinto comunque, questa volta sia con i Cinquestelle sia con i liberali.

Il candidato del Pd è arrivato primo a Torino contro i Cinquestelle che avevano, come a Roma, un sindaco uscente e hanno vinto con un esponente di che aveva vinto le primarie interne con il progetto politico di non allearsi con i populisti grillini.